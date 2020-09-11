طواف فرنسا: المرحلة 13 من نصيب الكولومبي مارتينيز وروغليتش دائما بالأصفر

أن-كريستين بوجول تصوير مشترك/ا ف ب

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مورا (فرنسا) (أ ف ب)

فاز الكولومبي دانيال فيليبي مارتينيز بالمرحلة الثالثة عشرة من سباق طواف فرنسا للدرجات الهوائية، فيما حافظ السلوفيني بريموز روغليتش على صدارة الترتيب العام.

وهو الفوز الأول للكولومبي وفريقه الأميركي "إدوكايشن فيرست" في السباق الفرنسي، وتفوق بالسرعة النهائية على الألماني لينارد كامنا ثانيا، ومواطنه ماكسميليان سشاشمان ثالثا.

وقال مارتينيز "تمكنت من الصمود والفوز بالسباق خلال الجزء الأخير بالسرعة النهائية".

واضاف الدراج (24 عاما) "لقد أبليت بلاء حسنا في سباقات شاركت فيها هذا العام، لكن الفوز بإحدى مراحل طواف فرنسا له مستوى مختلفا".

وحافظ روغليتش على القميص الاصفر بحلوله في المركز الثاني عشر بفارق 6,05 دقائق عن بطل المرحلة، أمام مواطنه تادي بوغاتشار الثالث عشر بالتوقيت ذاته والذي انتزع المركز الثاني في الترتيب العام من الكولومبي الآخر ايغان برنال، حامل لقب الطواف، بعدما حل في المركز الثامن عشر بفارق 6,43 دقائق عن روغليتش.

وقال روغليتش "كان يوما سلوفينيا، هناك سلوفينيان في الصدارة أمام عدد من الكولومبيين".

* ترتيب الخمسة الاوائل في المرحلة الـ13:

1- الكولومبي دانيال فيليبي مارتينيز 5,01:47 ساعات

2- الألماني لينارد كامنا بفارق 4 ثوان

3- الألماني ماكسميليان سشاشمان بفارق 51 ث

4- الفرنسي فالانتان مادووا بفارق دقيقة و33 ث

5- الفرنسي بيار رولان بفارق دقيقة و42 ث

الترتيب العام للخمسة الاوائل:

1- السلوفيني بريموز روغليتش 56,26:43 ساعة

2- السلوفيني تادي بوغاتشار بفارق 44 ثانية

3- الكولومبي ايغان برنال بفارق 59 ث

4- الكولومبي ريغوبيرتو اوران بفارق 1,10 د

5- الكولومبي نايرو كوينتانا بفارق 1,12 د

© 2020 AFP