فلاشينغ ميدوز: أزارينكا تقصي سيرينا وتضرب موعدا مع أوساكا في النهائي

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نيويورك (أ ف ب)

أنهت البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا حلم الأميركية سيرينا ويليامس بمعادلة الرقم القياسي في البطولات الاربع الكبرى لدى السيدات التي تملكه الاسترالية مارغاريت كورت (24)، بفوزها عليها في نصف نهائي فلاشينغ ميدوز بنتيجة 1-6 و6-3 و6-3، وضربت موعدا في النهائي السبت مع اليابانية ناومي أوساكا الفائزة على الأميركية جينيفر برايدي 7-6 (7-1) و3-6 و6-3.

وتأهلت أزارينكا، المصنفة 27 عالميا، إلى نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى للمرة الاولى منذ خسارتها أمام وليامس نفسها في نهائي البطولة الأميركية عام 2013.

وقلبت أزارينكا تأخرها بالمجموعة الأولى أمام منافستها المصنفة ثالثة في البطولة، إلى فوز مستحق على ملعب "آرثر آش" في ساعة و56 دقيقة.

ولم يسبق للبيلاروسية الفائزة بلقبين في "الغراند سلام" أن فازت على وليامس في إحدى البطولات الأربع الكبرى، وبدا أن الأمر سيتكرر مجددا في فلاشينغ ميدوز بعد خسارتها المجموعة الاولى 1-6.

غير أن تصميم أزارينكا على عدم تكرار السيناريو المؤلم في مواجهاتها السابقة منحها القوة لحسم المجموعتين التاليتين لصالحها وبالتالي المباراة، في إشارة واضحة إلى منافستها المقبلة على اللقب بأنها باتت جاهزة لرفع لقبها الثالث في الدورات الكبرى.

وكانت أوساكا، المصنفة تاسعة عالميا، حجزت مقعدها في النهائي قبل ساعات قليلة من تأهل أرازينكا بإقصائها الاميركية برايدي (41 عالميا)، لتصل إلى نهائي البطولة الأميركية بعد عامين من إحرازها اللقب.

وتسعى اليابانية لإحراز لقبها الثالث في البطولات الكبرى بعد لقب البطولة الاميركية المفتوحة عام 2018 وأوبن أستراليا 2019، في آخر إنجاز كبير لها حيث لم تنجح مذاك في تجاوز عتبة دور الثمانية في "غراند سلام".

وأظهرت أوساكا أمام برايدي (25 عاما) صورة لاعبة صلبة وواثقة من نفسها، علما أنها كانت وصلت إلى نهائي دورة سينسيناتي ولكنها أعلنت إنسحابها قبل المباراة النهائية بسبب تعرضها لاصابة في الفخذ الأيسر، الامر الذي سمح بتتويج أزارينكا بدون أن تلعب.

إحتدمت المنافسة بين اللاعبتين في المجموعة الاولى، واحتفظت كل واحدة منهما بارسالها، في وقت حصلت برايدي على فرصة لكسر إرسال أوساكا بدون أن تنجح في ترجمتها إلى فوز لصالحها، الامر الذي استفادت منه اليابانية لتفرض تفوقها في الشوط الفاصل بسهولة وتحسم المجموعة.

وكررت الأميركية سيناريو الاولى في المجموعة الثانية، فحصلت على فرصة لكسر إرسال منافستها ولكن بخلاف ما حصل سابقا نجحت في الكسر وتقدمت بنتيجة 5-3، وحافظت على تقدمها لتحسم المجموعة لصالحها وتعادل الارقام.

ومقابل هبوط إيقاع برايدي في المجموعة الثالثة الحاسمة، رفعت أوساكا من مستواها وحصلت على فرصتين لكسر إرسال منافستها لتتقدم 3-1 ومن ثم 4-1، قبل أن تنهي المجموعة والمباراة لصالحها.

بور-د ح

© 2020 AFP