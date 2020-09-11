فلاشينغ ميدوز: لقب زوجي السيدات للالمانية سيغموند والروسية زفوناريفا

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نيويورك (أ ف ب)

أحرزت الألمانية لاورا سيغموند والروسية فيرا زفوناريفا لقب زوجي السيدات في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في كرة المضرب، إحدى البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب فلاشينغ ميدوز بفوزهما على الصينية ييفان جو والاميركية نيكول ميليتشار 6-4 و6-4 الجمعة في المباراة النهائية.

وهو أول لقب كبير للثنائي سيغموند (32 عاما) وزفوناريفا (36 عاما) في أول مشاركة لهما معا في بطولات الغراند سلام.

وسبق لزفوناريفا الفوز بلقبين كبيرين سابقا مع لاعبتين مختلفتين، الأول عام 2006 في فلاشينغ ميدوز مع الفرنسية ناتالي ديشي، والثانية في بطولة استراليا المفتوحة عام 2012 مع مواطنتها سفيتلانا كوزنتسوفا.

© 2020 AFP