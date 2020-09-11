فيتل "ليس نادما" على قضاء ستة أعوام مع فيراري

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أكد بطل العالم أربع مرات الألماني سيباستيان فيتل أنه غير نادم على الأعوام التي قضاها مع فيراري

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موجيلو (إيطاليا) (أ ف ب)

أكّد بطل العالم أربع مرات الالماني سيباستيان فيتل انه غير نادم على قضاء ستة أعوام مع فريق فيراري للفورمولا واحد، على الرغم من فشله في تحقيق حلمه المتمثل باحراز لقب السائقين وإنهاء حقبة عجاف للصانع الإيطالي الغائب عن تتويج احد سائقيه منذ عام 2007.

عبّر سائق ريد بول السابق عما يكتنفه من مشاعر الحماس والحيوية جراء خطوته الجديدة المتمثلة بانضمامه إلى فريق استون مارتن العام المقبل، وهو ينظر بسرور إلى الأعوام التي قضاها في مارانيللو عقر دار "الفريق الاحمر" منذ عام 2015.

وقال فيتل على هامش انطلاق جائزة توسكانا الكبرى هذا الاسبوع المقامة على حلبة موجيللو الإيطالية "لست نادما على السنوات التي قضيتها مع فيراري"، في وقت يتزامن السباق مع احتفالات "الحصان الجامح" بسباقه الـ 1000 في "الفئة الاولى".

وتابع "هم جزء كبير من حياتي. منذ البداية، لدى فيراري مكانة خاصة، وكيف كبرت وأنا أنظر إلى (اسطورة الفورمولا الألماني) ميكايل (شوماخر) وهو يقود لفيراري".

وأردف "بالتأكيد، كنت أريد أن أحقق نتائج أفضل مما فعلت، ولكن بالتأكيد حاولت كل شيء. حصلنا على أوقات جيدة وأخرى سيئة، ولكن هذا جزء منه وربما الآن للطرفين، حان الوقت للرحيل".

وقرر فيراري أن ينهي علاقته مع السائق الالماني من طرف واحد بعدما أحاطه علما في ايار/ مايو الماضي انه لن يجدد عقده، في خطوة اعتبرها البعض مفاجئة وكادت أن تقضي على مستقبل فيتل لدرجة انه اوشك على إنهاء مسيرته والرحيل عن البطولة العالمية من ضمن خياراته المستقبلية.

غير أن عشقه للتسابق دفعه للبقاء على الحلبات والإنضمام إلى فريق رايسينغ بوينت الذي سيحمل العام المقبل اسم استون مارتن.

وأكد فيتل ان إنضمامه إلى الصانع الإيطالي لم يكن "لمجرد الإنضمام إلى فيراري أو حتى فقط الفوز بالسباقات، بل للفوز بالبطولات والفوز بها بالطريقة الصحيحة"، مضيفا "من الواضح، من هذه الناحية، بامكانك أن تقول اننا فشلنا".

ورأى السائق الالماني انه بالرغم من عدم الفوز بالبطولة إلا "انني اعتقد أننا عشنا لحظات جيدة ومواقف لا أريد تفويتها. يتوجب عليّ أن أتعرف على الاشخاص الذين فعلا ساعدوني، عليّ تكوين صداقات، ربما لمدى الحياة. لذا لم أرد تفويت ذلك".

ويعود آخر لقب للسائقين لفيراري مع الفنلندي كيمي رايكونن إلى عام 2007، بينما أحرز فيتل ألقابة الاربعة تواليا عندما كان يدافع عن ألوان فريق ريد بول بين عامي 2010 و2013.

وعن إنتقاله إلى استون مارتن بادارة الملياردير الكندي لورانس سترول، يُبدي فيتل اعجابه بهذه الخطوة، شارحا كيف أن "الفريق يملك قدرات كبيرة".

وتابع "أعتقد أن هناك بعض الاشخاص الجيدين في الفريق، أناس أذكياء، وأنا متشوق للمساعدة - أن أظهر بأن هذه الصفات موجودة وأن أبرهن عن ذلك عبر النتائج".

وختم قائلا "من الرائع دائما إذا تمكنت من تحقيق نتائج رائعة فورا، ولكن كل شيء اشبه بالمرة الأولى، لذا أتطلع للمساعدة في جعل هذا النمو ممكنا والتمتع بالعمل الذي ينتظرني".

ويتضمن سجل فيتل المشاركة في 248 سباقا و53 فوزا، منها 14 مع فيراري، إضافة إلى انطلاقه من المركز الاول 57 مرة وتحقيق اسرع لفة 38 مرة وصعوده إلى منصة التتوج في 120 سباقا.

© 2020 AFP