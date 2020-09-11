كرة المضرب: أزارينكا تقصي سيرينا وتضرب موعدا مع أوساكا في نهائي "فلاشينغ ميدوز" بنيويورك

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تأهلت البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا واليابانية ناومي أوساكا ليل الخميس الجمعة إلى نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس "فلاشينغ ميدوز" بنيويورك بعد فوز الأولى على الأمريكية سيرينا وليامس بنتيجة 1-6 و6-3 و6-3، والثانية على الأمريكية الأخرى جينيفر برايدي بنتيجة 7-6 (7-1) و3-6 و6-3.

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أنهت البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا حلم الأمريكية سيرينا وليامس بمعادلة الرقم القياسي في البطولات الأربع الكبرى لدى السيدات التي تملكه الأسترالية مارغاريت كورت (24)، بفوزها عليها في نصف نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة بنيويورك "فلاشينغ ميدوز" بنتيجة 1-6 و6-3 و6-3، وضربت موعدا في النهائي السبت مع اليابانية ناومي أوساكا الفائزة على الأمريكية جينيفر برايدي 7-6 (7-1) و3-6 و6-3.

وتأهلت أزارينكا، المصنفة 27 عالميا، إلى نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى للمرة الأولى منذ خسارتها أمام وليامس نفسها في نهائي البطولة الأمريكية عام 2013.

ولم يسبق للبيلاروسية الفائزة بلقبين في "الغراند سلام" أن فازت على وليامس في إحدى البطولات الأربع الكبرى، وبدا أن الأمر سيتكرر مجددا في فلاشينغ ميدوز بعد خسارتها المجموعة الأولى 1-6.

غير أنها حسمت المجموعتين التاليتين لصالحها وبالتالي المباراة، في إشارة واضحة إلى منافستها المقبلة على اللقب بأنها باتت جاهزة لرفع لقبها الثالث في الدورات الكبرى.

وكانت ناومي أوساكا، المصنفة تاسعة عالميا، حجزت مقعدها في النهائي بإقصائها برايدي (41 عالميا)، لتصل إلى نهائي البطولة الأمريكية بعد عامين من إحرازها اللقب.

وتسعى اليابانية لإحراز لقبها الثالث في البطولات الكبرى بعد لقب البطولة الأمريكية المفتوحة عام 2018 وأوبن أستراليا 2019، في آخر إنجاز كبير لها حيث لم تنجح مذاك في تجاوز عتبة دور الثمانية في "غراند سلام".

وأظهرت أوساكا أمام برايدي (25 عاما) صورة لاعبة صلبة وواثقة من نفسها، علما أنها كانت وصلت إلى نهائي دورة سينسيناتي ولكنها أعلنت انسحابها قبل المباراة النهائية بسبب تعرضها لإصابة في الفخذ الأيسر، الأمر الذي سمح بتتويج أزارينكا بدون أن تلعب.

واحتدمت المنافسة بين اللاعبتين في المجموعة الأولى، واحتفظت كل واحدة منهما بإرسالها، في وقت حصلت برايدي على فرصة لكسر إرسال أوساكا بدون أن تنجح في ترجمتها إلى فوز لصالحها، الأمر الذي استفادت منه اليابانية لتفرض تفوقها في الشوط الفاصل بسهولة وتحسم المجموعة.

وحصلت برايدي في المجموعة الثانية مجددا على فرصة لكسر إرسال منافستها ولكن بخلاف ما حصل سابقا نجحت في الكسر وتقدمت بنتيجة 5-3، وحافظت على تقدمها لتحسم المجموعة لصالحها وتعادل الأرقام.

ومقابل هبوط إيقاع برايدي في المجموعة الثالثة الحاسمة، رفعت أوساكا من مستواها وحصلت على فرصتين لكسر إرسال منافستها لتتقدم 3-1 ومن ثم 4-1، قبل أن تنهي المجموعة والمباراة لصالحها.

فرانس24/ أ ف ب

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