مقتل 58 شخصاً في مجزرتين في الكونغو الديموقراطية

سمير تونسي ا ف ب/ارشيف

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بونيا (الكونغو الديموقراطية) (أ ف ب)

قتل 58 شخصاً على الأقلّ في مجزرتين وقعتا يومي الثلاثاء والخميس في إقليم إيتوري في شمال شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، بحسب ما أعلن وزير الداخلية في حكومة الإقليم لوكالة فرانس برس.

وقال الوزير أدجيو غيدي إنّ المجزرتين وقعتا في مقاطعة إيرومو في جنوب الإقليم وقد حصدت أولاهما الثلاثاء 23 قتيلاً في حين حصدت ثانيتهما الخميس 35 قتيلاً.

واتّهم غيدي "القوات الديموقراطية المتحالفة"، التنظيم المسلّح الأوغندي النشأة، بالوقوف خلف هاتين المجزرتين اللتين خلّفتا "موجة نزوح كبيرة".

وقال الوزير إنّ مرتكبي المجزرتين هم مسلّحو "القوات الديموقراطية المتحالفة" الذين "يفرّون من الضغط العسكري الذي يتعرّضون له في إقليم شمال كيفو ولا سيّما في بيني".

ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر يشنّ الجيش الكونغولي "عمليات واسعة النطاق" ضدّ مسلّحي هذه الميليشيا في إقليم شمال كيفو المتاخم لإيتوري.

ومنذ بدأ الجيش عملياته ضدّهم، يشنّ مسلّحو الميليشيا الذين يعيشون في الأدغال هجمات متواصلة على المدنيين في إيتوري.

وهذه الميليشيا التي كانت في الأصل حركة تمرّد أوغندية مسلمة، قتلت منذ نيسان/أبريل 890 شخصاً، وفقاً لمنظّمة محليّة متخصّصة بدأت بإحصاء الضحايا منذ ذلك التاريخ.

© 2020 AFP