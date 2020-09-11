وزير الخارجية الأميركي يصل الى الدوحة للمشاركة في محادثات السلام الأفغانية

نيكولاس كام اف ب/ارشيف

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الدوحة (أ ف ب)

وصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى الدوحة مساء الجمعة عشية انطلاق محادثات سلام تاريخية بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان المتطرفة، حسبما أفاد صحافي مرافق له.

وقال بومبيو قبيل وصوله إلى العاصمة القطرية التي تستضيف المحادثات بدءا من السبت إن هذه "فرصة تاريخية لأفغانستان لإنهاء أربعة عقود من الحرب وسفك الدماء"، مؤكدا "يجب عدم هدر هذه الفرصة".

وغادر مفاوضو الحكومة الأفغانية الجمعة كابول متوجيهن إلى الدوحة لإجراء محادثات السلام مع حركة طالبان في محاولة لإنهاء نزاع مستمر منذ عقدين بين الطرفين.

وكانت حركة طالبان أبدت الخميس "الاستعداد" لبدء محادثات السلام السبت مع الحكومة الأفغانية بعدما أرجئت لنحو ستة أشهر.

وتسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب الى تحقيق تقدم على هذا الصعيد بعد موافقتها على سحب قواتها من أفغانستان في اتفاق سابق مع طالبان.

واعتبر بومبيو أن التضحيات الهائلة وجهد الولايات المتحدة مع شركائها والشعب الأفغاني جعل "لحظة الأمل ممكنة".

وأضاف "أحث المتفاوضين على التحلي بالبراغماتية وضبط النفس والمرونة اللازمة لكي يتوّج هذا المسار بالنجاح".

وتنطلق المحادثات غداة الذكرى التاسعة عشرة لهجمات 11 ايلول/سبتمبر التي كانت الدافع لغزو الولايات المتحدة لأفغانستان وخوض أطول حروبها.

© 2020 AFP