اصابة سيميوني مدرب اتلتيكو مدريد بفيروس كورونا

خافيير سوريانو ا ف ب/ارشيف

لقطة لمدرب اتلتيكو مدريد الارجنتيني دييغو سيميوني في مباراة فريقه ضد ليفربول في دوري ابطال اوروبا. اعلن ناديه اصابته بفيروس كورونا. 11 اذار/مارس 2020

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مدريد (أ ف ب)

اعلن نادي اتلتيكو مدريد السبت اصابة مدربه الارجنتيني دييغو سيميوني بفيروس كورونا المستجد.

وقال النادي في بيان رسمي وزعه "خضع الفريق الاول، الجهاز الفني الى فحوصات للكشف عن فيروس كورونا مساء الجمعة بعد عودتهم من معسكر تدريبي في ضواحي مدريد، اظهرت وجود حالة ايجابية".

واضاف البيان "اثبتت الفحوصات المخبرية اصابة مدربها دييغو بابلو سيموني بكوفيد -19. لحسن الحظ، فإن مدربنا لا يعاني من اي عوارض وقد قام بعزل نفسه في منزله وسيخضع للحجر الصحي على مدى 14 يوما بعد مخالطته الفريق منذ الاثنين الماضي".

ولن يتمكن سيميوني بالتالي من الاشراف على تدريبات فريقه قبل مباراته الرسمية الاولى في الدوري الاسباني المقررة في نهاية اسبوع 26-27 ايلول/سبتمبر.

وسبق لخمسة لاعبين من اتلتيكو ان اصيبوا بفيروس كورونا في الاشهر الاخيرة وهم البرازيلي رينان لودي، الارجنتيني انخل كوريا، الكرواتي سيمي فرساليكو ودييغو كوستا وسانتياغو ارياس.

وعلى العموم، تبين اصابة نحو 60 لاعبا في الدوري الاسباني بفيروس كورونا حتى الان.

© 2020 AFP