الإمارات تسجّل لأول مرّة أكثر من ألف إصابة بكوفيد-19

رجل يضع قناعا في متجره في دبي في 10 أيلول/سبتمبر 2020

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دبي (أ ف ب)

سجلت الإمارات السبت 1007 إصابات بفيروس كورونا المستجد في أعلى حصيلة إصابات يومية في الدولة الخليجية منذ بدء تفشي الوباء فيها، وذلك مقارنة بالأعداد القليلة جدا نسبيا التي كانت تسجّل قبل شهر واحد فقط.

وهذه المرة الاولى التي يتجاوز عدد الاصابات اليومي في الإمارات عتبة الألف. ووصل العدد الأعلى من الإصابات اليومية إلى 994 في 22 أيار/مايو قبل أن يتراجع إلى 197 إصابة فقط في 10 آب/أغسطس الماضي.

وكانت أبوظبي حذّرت الخميس الماضي من ازدياد الإصابات في الأسابيع الماضية، من دون أن تعلن عن أي إجراءات اغلاق جديدة.

وقالت المتحدثة باسم القطاع الصحي في الإمارات فريدة الحوسني "88% من الإصابات المكتشفة كانت نتيجة المخالطة والتجمعات، يشمل ذلك الأفراح والعزاء والعمل وكسر بروتوكول الحجر الصحي".

وأكدت أن أسباب ارتفاع الحالات "مرتبط بالالتزام الفردي، وذلك يشمل التساهل من بعض الأفراد شخصياً في الإجراءات الوقائية مثل التباعد الجسدي وارتداء الكمامات، والاستمرار بالزيارات والتجمعات في المنازل أو المطاعم".

وأشارت الحوسني إلى أن "12% من الحالات والإصابات خلال الأسبوعين الماضيين تعود لأفراد مواطنين ومقيمين قادمين من خارج الدولة، بالرغم من حصولهم على نتائج سلبية في بلد المغادرة وفق الاشتراطات وعدم التزامهم بإجراءات الحجر 14 يوم".

وسجلت الإمارات حتى الآن 78849 إصابة بالفيروس، بينها 399 وفاة و68983 حالة تعافي، وأغلقت البلاد لأسابيع بدءا من آذار/مارس الماضي قبل أن يعاد فتحها أمام الاعمال والسياحة.

ويذكر أن السعودية سجلت حتى الآن أكبر عدد من الإصابات بين دول الخليج بلغت أكثر من 324 ألفا، من بينها أكثر من 4200 وفاة.

© 2020 AFP