الدوري الأميركي للمحترفين: إقصاء هاوس لاعب هيوستن لخرقه البرتوكول الصحي

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اورلاندو (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

أُقصي لاعب هيوستن روكتس دانويل هاوس من فقاعة الدوري الاميركي للمحترفين لكرة السلة في "ديزني وورلد"، في فلوريدا على خلفية خرقه البرتوكول الصحي لفيروس "كوفيد-19" باستقباله أحد الاشخاص غير المصرح لهم، بحسب ما أعلن المسؤولون عن الدوري.

وأشارت رابطة الدوري في بيان أن هاوس (27 عاما) "استقبل في غرفته في الفندق، خلال عدة ساعات، في 8 ايلول/سبتمبر، شخصا لم يكن مخولا له التواجد في الحرم"، ولكن "لم يتم إيجاد اي دليل على أن لاعبين آخرين أو اي موظف كانوا على إتصال مع هذا الشخص".

وتابعت "غادر السيد هاوس حرم الدوري الاميركي للمحترفين ولن يشارك مع (هيوستن) روكتس في مباريات أخرى هذا الموسم".

ويتخلف روكتس أمام لوس انجليس ليكرز بنتيجة 1-3 في السلسلة نصف النهائية للأدوار الإقصائية في المنطقة الغربية.

وتقام مباريات الـ "بلاي أوف" للدوري الأميركي لموسم 2020 خلف أبواب موصدة في فقاعة "عالم ديزني" في أورلاندو، فلوريدا وسط إجراءات صارمة واتباع بروتوكول صحي مشدد خوفا من فيروس كورونا المستجد.

© 2020 AFP