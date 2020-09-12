اليمن: غارات جوية للتحالف بقيادة السعودية ضد موقعين للحوثيين في صنعاء

استهدفت غارات جوية السبت موقعين للحوثيين في صنعاء. وقال متحدث باسم الجيش اليمني إن هذه الغارات شنها التحالف بقيادة السعودية، واستهدفت اجتماعا للقيادات الرفيعة للحوثيين في معسكر "دائرة الهندسة العسكرية"، كما ضرب طيران التحالف مقر "جهاز الأمن القومي". وتأتي الغارات بعد يومين من إعلان الحوثين ضرب "هدف مهم" في الرياض، فيما رد التحالف بأنه اعترض ودمر عددا من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الملغومة.

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نقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم الجيش اليمني وسكان أن التحالف، الذي تقوده السعودية، شن هجوما في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت على هدفين في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون.

وأضافوا أن مقاتلات التحالف شنت تسع غارات جوية على معسكر "دائرة الهندسة العسكرية" في صنعاء ومقر جهاز الأمن القومي.

وقال المتحدث باسم القوات اليمنية المدعومة من التحالف في الحديدة وضاح الدبيش، "إن التحالف استهدف اجتماعا للقيادات الرفيعة بجماعة الحوثي في المعسكر".

وقالت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين أن ستة هجمات استهدفت معسكرا للمهندسين العسكريين اليوم السبت.

وأصبح القصف في مدينة صنعاء نادرا منذ سبتمبر أيلول 2019 عندما بدأت السعودية محادثات غير مباشرة مع الحوثيين المتحالفة مع إيران. وأدى الصراع الدائر منذ عام 2015 إلى ما تصفه الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.

ويأتي هجوم اليوم السبت بعد أن قال الحوثيون إنهم هاجموا "هدفا مهما" في العاصمة السعودية الرياض يوم الخميس باستخدام صاروخ باليستي وطائرات مسيرة.

ولم يؤكد الائتلاف الذي تقوده السعودية تعرض الرياض لهجوم، لكنه قال إنه اعترض ودمر عددا من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الملغومة التي أطلقت صوب السعودية يوم الخميس.

وسيطر الحوثيون على العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم المدن عام 2014 بعد طرد حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من السعودية من المدينة.

فرانس24/ رويترز

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