برلمان البيرو يصوت على بدء إجراءات عزل الرئيس مارتن فيزكارا

خوان بابلو أزاباشي أندينا/ا ف ب

صورة وزعتها وكالة الأنباء البيروفية الرسمية "أندينا" يظهر فيها الرئيس البيروفي مارتن فيزكارا أثناء إعلانه حلّ البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة في خطاب متلفز في ليما في 30 أيلول/سبتمبر 2019.

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ليما (أ ف ب)

صوّت برلمان البيرو الجمعة على بدء إجراءات لعزل الرئيس مارتن فيزكارا بتهمة "عدم الكفاءة الأخلاقية" بسبب اتهامات بأنه حاول عرقلة تحقيق في فساد ضد مسؤولين حكوميين.

وتمت الموافقة على الاقتراح بأغلبية 65 صوتا مقابل 36 صوتا وامتناع 24 نائبا عن التصويت. وكان مطلوبا 52 صوتا لافتتاح الإجراءات مطلع الأسبوع المقبل.

ويحتاج عزل الرئيس إلى 87 صوتا. ويملك الرئيس فرصة للدفاع عن نفسه وإثبات براءته أمام البرلمان.

وأيدت الاقتراح ستة أحزاب من أصل تسعة، تمثل 95 من أصل 130 مقعدا في الكونغرس.

وقال فيزكارا في خطاب متلفز قبل التصويت "لن أستقيل. أنا لن أهرب".

وأضاف "نحن نواجه مؤامرة ضد الديموقراطية"، مضيفا أنه ليس لديه ما يخفيه سوى أنه يتعين على المشرعين التصرف "بحذر وتحمل المسؤولية واتخاذ القرار الذي يرونه ضروريا".

وقد تعرض فيزكارا الذي يتولى السلطة منذ العام 2018، لانتقادات بعد تسريب تسجيلات صوتية يُسمع فيها وهو يطلب من مساعديه إخفاء تفاصيل تعيين مكتبه مغنيا مشهورا كمستشار ثقافي مدفوع الأجر.

وفي حال عزل فيزكارا، سيعمل رئيس الهيئة التشريعية مانويل ميرينو كرئيس بالإنابة حتى انتهاء ولاية الرئاسة الحالية في تموز/يوليو 2021.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية ناجمة عن جائحة كوفيد-19 وانخفاضا في إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني بنسبة 30 في المئة.

وندد رئيس الوزراء والتر مارتوس الجمعة بهذه الخطوة ضد الرئيس وقال لإذاعة "آر بي بي" إن "ما يفعله الكونغرس الآن هو القيام بانقلاب لأنه يقوم بتفسير اعتباطي للدستور".

© 2020 AFP