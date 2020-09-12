بطولة فرنسا: مونبلييه يسقط نيس المتصدر

بساكال غويو ا ف ب

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باريس (أ ف ب)

ضرب مونبلييه عصفورين بحجر واحد عندما سجل فوزه الاول هذا الموسم في طريقه لإلحاق الهزيمة الاولى بنيس المتصدر 3-1 في المرحلة الثالثة من بطولة فرنسا لكرة القدم السبت.

وكان نيس فاز في مباراتيه الاولين، في حين خسر مونبلييه مباراة واحدة امام رين وتأجلت مباراته مع ليون في المرحلة الاولى الى الثلاثاء المقبل.

ودخل نيس المباراة بعد بداية مثالية هذا الموسم بفوزه على لنس 2-1 وعلى ستراسبورغ 2-صفر قبل ان يهبط من عليائه امام مونبلييه.

وافتتح غايتان لابورد التسجيل لمونبلييه بعد مرور 18 دقيقة، ثم سجل دانيال كونغري هدفين في الشوط الثاني (50 و64). وللمفارقة فإنها الثنائية الثانية لكونغري في مسيرته بعد ان زار الشباك مرتين في مباراة واحدة ضد سوشو في 23 تشرين الاول/اكتوبر 2010. ورد نيس بهدف شرفي بواسطة المدافع البرازيلي دانتي (69).

وحقق مونبلييه فوزه الرابع ضد نيس في آخر ست مواجهات بينهما مقابل خسارتين.

وتقام مباراة اخرى لاحقا بين سانت اتيان وستراسبورغ، في حين تختتم المرحلة بلقاء الكلاسيكو بين باريس سان جرمان ومرسيليا الاحد.

© 2020 AFP