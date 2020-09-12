تجديد عقد هاميلتون هو "عمل قيد الإنجاز" (وولف)

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موجيلو (إيطاليا) (أ ف ب)

يأمل فريق مرسيدس للفورمولا واحد في أن يتوصل إلى إتفاق جديد مع بطل العالم ست مرات البريطاني لويس هاميلتون خلال فترة العطلة المقبلة يهدف إلى تمديد عقده الحالي، بحسب ما كشف مدير الفريق النمسوي توتو وولف.

وأكد وولف على هامش جائزة توسكانا الكبرى المقامة على حلبة موجيللو، انه لم يحدد أي تاريخ في ذهنه للإعلان عن نهاية جميلة والتأكيد على بقاء السائق البريطاني مع الفريق بموجب عقد جديد.

وكان هاميلتون متصدر ترتيب السائقين في العام الحالي والساعي لإحراز لقبه السابع ومعادلة الرقم القياسي للألماني ميكايل شوماخر، أعلن في تموز/ يوليو الماضي أنه يتوقع ألا تكون المفاوضات معقدة جدا وانه لا "يقوم بمجهود كبير" في ظل عدم رغبته بالانتقال إلى فريق آخر.

وبالفعل أكد وولف ما جاء على لسان سائقه، معتبرا أن البرنامج المزدحم للسباقات هذا العام بعد إرجاء المواعيد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وواقع إقامة السباقات في اسابيع متلاحقة (9 سباقات في 11 اسبوعا) حال دون منح الكثير من الفرص لإجراء محادثات بهذا الشأن.

وقال "هو عمل قيد الإنجاز ولا أريد الالتزام بتاريخ محدد".

وأردف "نتفق بشكل جيد، ولكن عندما تصل الأمور إلى التفاصيل، تحتاج الى الوقت الكافي لفعل ذلك"، مضيفا "مع سباق تلو الآخر، لا نريد أن نشتت أفكارنا بمحادثات (تجديد) العقد. مع عطلة متوقعة، في الاسبوع المقبل، نتحرك نحو نتيجة مرضية، ولكن لا أعرف متى يصدر الإعلان".

ومع نهاية جائزة توسكانا الكبرى هذا الاسبوع التي تتزامن مع السباق 1000 لفيراري، تم إدراج سباقين في خلال أربعة اسابيع على برنامج البطولة العالمية، ما يمنح الفرق والعاملين فترة راحة قصيرة.

وأكد وولف أنه سيتم التوقيع على العقد الجديد مع هاميلتون قبل نهاية عام 2020 لأن مرسيدس "يريد أن يدرك كيف سنسابق العام المقبل".

وأحرز هاميلتون خمسة ألقاب من الستة التي فاز بها حتى الآن، بألوان فريق مرسيدس منذ عام 2013 تاريخ انضمامه الى "الأسهم الفضية".

ورغم تطمينات وولف، إلا انه حذر من عدم إعتبار أن الامور محسومة مسبقا وقال "لم ننظر إلى العقد في الاعوام الثلاثة الماضية ولم نخرجه من الدرج"، مضيفا "في بعض الاحيان تتبدل المواقف وتتغير الأجواء، لذا، هذا هو الوقت لمهمة جديدة - جزء آخر من الرحلة الني نريد أن نقوم بها معا. نحن فقط ضمن إطار النقاش".

من ناحية أخرى، شدد وولف انه من "المهم جدا للفورمولا واحد" أن يبقى بطل العالم أربع مرات الالماني سيباستيان فيتل في "الفئة الاولى" بعد قرار الألماني مغادرة فريقه الحالي فيراري للإنضمام إلى استون مارتن (رايسينغ بوينت حاليا) نهاية العام الحالي.

وسيتبدل اسم رايسينغ بوينت إلى أستون مارتن العام المقبل، علما أن مدير مرسيدس يملك حصة فيه، وقد اشار إلى ذلك بقوله "أملك ثلاث حصص في استون مارتن لذا انطلاقا من هذا الواقع، فالامر رائع. السوق الالماني هو ثاني أهم سوق".

وعن بقاء فيتل على الحلبات قال "من الرائع أن يبقى +سيب+. هو ثاني أنجح سائق عند خط الإنطلاق، ومن المهم للفورمولا واحد أن تحتفظ بشخص مثل سيباستيان".

ولم يتردد وولف في التحدث عن مستقبله وما ينتظره، مؤكدا انه ما زال يفكر بقراره التالي.

"أريد أن أبقى مع مرسيدس" أجاب، وتابع "أتفق تماما مع (السويدي) أولا كالينيوس (رئيس مجلس إدارة شركة دايملر) وأحب العاملين هنا في بريسكوورث".

وختم قائلا "هم مجرد مجموعة متماسكة، ولكن من ناحية أخرى لا أريد الإنتقال من مرحلة جيد جدا إلى جيد، لذا هو أمر يشغل تفكيري".

© 2020 AFP