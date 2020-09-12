جائزة توسكانا الكبرى: هاميلتون اول المنطلقين مع عودة الجماهير الى المدرجات

لوكا برونو POOL/ا ف ب

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موجيلو (إيطاليا) (أ ف ب)

سينطلق سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم ست مرات، من المركز الاول في جائزة توسكانا الكبرى، المرحلة التاسعة من بطولة العالم للفورمولا واحد، بعد تصدره التجارب الرسمية السبت متفوقا على زميله في الفريق الفنلندي فالتيري بوتاس.

وهي المرة السابعة هذا الموسم والـ95 في مسيرته الاحترافية التي ينطلق فيها هاميلتون من المركز الاول في بطولة العالم.

وجاء ثالثا الهولندي ماكس فيرشتابن (ريد بول). اما الفرنسي بيار غاسلي (الفا توري) الذي حقق فوزا مفاجئا الاسبوع الماضي على حلبة مونزا الايطالية هو الاول في مسيرته فحقق نتيجة مخيبة للآمال باحتلاله المركز السادس عشر.

في المقابل، تابعت فيراري التي ستخوض سباقها الرقم الف في تاريخ بطولة العالم للفورمولا واحد، نتائجها المخيبة فحل سائقها شارل لوكلير من موناكو في المركز الخامس، وزميله الالماني سيباستيان فيتل في المركز الرابع عشر علما أنه وقع عقدا منتصف الاسبوع الحالي سينتقل بموجبه الى فريق استون مارتن الموسم المقبل.

وقال هاميلتون "كانت نهاية الاسبوع شاقة بصراحة. بداية، الحلبة رائعة وهي تشكل تحديا كبيرا للسائقين".

اما بوتاس فأعرب عن خيبة امله من حلوله في المركز الثاني بقوله "اشعر بالخيبة، لقد كنت الاسرع طوال نهاية الاسبوع. المسافة التي تفصل نقطة الانطلاق عن المنعطف الاول طويلة وبالتالي قد تساعدني سرعة الهواء".

اما بالنسبة الى فيرشتابن فقال "لم اكن اتوقع المنافسة على الانطلاق من المركز الاول، لكن نهاية الاسبوع كانت واعدة. لقد تعافينا مما حصل معنا على حلبة مونزا وبالتالي انا سعيد لحلولي في المركز الثالث".

وشهدت الحلبة الإيطالية التي لم يسبق لها أن استقبلت منافسات الفئة الأولى، عودة الجماهير للمرة الأولى منذ الأزمة الصحية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أدى إلى تأجيل انطلاق البطولة وإلغاء العديد من السباقات، حيث سيكون بإمكان قرابة 3 الاف شخص حضور السباق ومرحلتي السباق بين 11 و13 ايلول/سبتمبر.

واقيمت جميع السباقات التي جرت منذ الاستئناف بجائزة النمسا الكبرى عقب التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد، خلف أبواب موصدة، مع احترام بروتوكول صحي صارم جدا.

ومن المقرر ان تقام سباقات أخرى هذا العام بحضور جماهيري في نهاية الموسم خصوصا البرتغال على حلبة بورتيماو في جنوب البلاد.

وفي ما يأتي خط الانطلاق للسباق:

جدول الانطلاق:

الصف الأول

لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس)

فالتيري بوتاس (فنلندا/مرسيدس)

الصف الثاني

ماكس فيرشتابن (هولندا/ريد بول-هوندا)

ألكسندر ألبون (تايلاندا/ريد بول-هوندا)

الصف الثالث

شارل لوكلير (موناكو/فيراري)

سيرخيو بيريز (المكسيك/رايسينغ بوينت-مرسيدس)

الصف الرابع

لانس سترول (كندا/رايسينغ بوينت-مرسيدس)

دانيال ريكياردو (استراليا/رينو)

الصف الخامس

كارلوس ساينز (اسبانيا/ماكلارين-رينو)

استيبان أوكون (فرنسا/رينو)

الصف السادس

لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين-رينو)

دانييل كفيات (روسيا/ألفاتاوري-هوندا)

الصف السابع

كيمي رايكونن (فنلندا/ألفا روميو رايسينغ-فيراري)

سيباستيان فيتل (المانيا/فيراري)

الصف الثامن

رومان غروجان (فرنسا/هاس)

بيار غاسلي (فرنسا/ألفاتاوري-هوندا)

الصف التاسع

انطونيو جيوفينازي (ايطاليا/ألفا روميو رايسينغ-فيراري)

جورج راسل (بريطانيا/وليامس)

الصف العاشر

نيكولاس لطيفي (كندا/وليامس)

كيفن ماغنوسن (الدنمارك/هاس)

./بدس/ز ر/ر م

© 2020 AFP