رئيس الوزراء اليوناني يعلن ابرام صفقات أسلحة وسط تصاعد التوتر مع تركيا

صورة موزعة ا ف ب

صورة وزعتها وزارة الدفاع اليونانية في 26 آب/أغسطس تُظهر سفناً تابعة للبحرية اليونانية تشارك في تدريبات عسكرية في شرق البحر المتوسط في25 آب/أغسطس 2020

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اثينا (أ ف ب)

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس السبت صفقات شراء أسلحة وإصلاح شامل للجيش وسط توتر مع تركيا في شرق البحر المتوسط.

وقال رئيس الوزراء في كلمة في مدينة سالونيك الشمالية "آن أوان تعزيز القوات المسلحة (...) هذه المبادرات تشكل برنامجا قويا سوف يتحول الى درع وطني".

وأضاف ميتسوتاكيس أن اليونان سوف تحصل على 18 طائرة رافال فرنسية وأربع فرقاطات متعددة المهام وأربع طائرات مروحية إضافة الى تطويع 15 ألف جندي وضخ التمويل في قطاع صناعة الاسلحة الوطنية والدفاع ضد الهجمات السيبيرية.

ولفت رئيس الوزراء الى انه سيتم تأمين أسلحة جديدة مضادة للدبابات وطوربيدات بحرية وصواريخ جوية.

وقال إن برنامج التسلح الذي وضعته الحكومة ويتضمن تحديث أربع فرقاطات أخرى موجودة، مصمم أيضا لخلق آلاف الوظائف.

وأفاد مصدر حكومي لوكالة فرانس برس أنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول كلفة البرنامج ومشتريات الأسلحة في مؤتمر صحافي الأحد.

ويسود اعتقاد أن ميتسوتاكيس هو الذي وضع البرنامج بعد محادثاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال قمة كورسيكا هذا الأسبوع.

وبخلاف حلفاء آخرين في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، دعمت فرنسا اليونان وكذلك قبرص بقوة في مواجهتهما مع تركيا.

وحذر ماكرون نظيره التركي رجب طيب أردوغان من تجاوز "الخطوط الحمراء"، وأرسل سفنا حربية وطائرات مقاتلة الى المنطقة.

وكانت تركيا أرسلت في آب/أغسطس سفينة أبحاث يرافقها اسطول صغير لإجراء عمليات استكشاف في مياه تعتبرها اليونان تابعة لها.

وردت اليونان بارسال سفن حربية لملاحقة الأسطول التركي وإجراء مناورات بمشاركة العديد من الحلفاء في الاتحاد الأوروبي والإمارات العربية المتحدة في استعراض قوة خاص بها.

وقال ميتسوتاكيس السبت إن تركيا "تهدد" حدود أوروبا الشرقية و "تقوض" الأمن الإقليمي.

© 2020 AFP