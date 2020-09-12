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روسيا تشرع رسميا في توزيع أول دفعة من لقاحها "سبوتنيك" المضاد لفيروس كورونا

صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.

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أعلنت وزارة الصحة الروسية السبت بدء توزيع أول دفعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك" المضاد لفيروس كورونا على الأقاليم الروسية. وفي السياق ذاته، قال مراسل فرانس24 "بدأت موسكو المرحلة الثانية في توزيع هذا اللقاح داخليا، وكانت المرحلة الأولى قد بدأت منذ نحو أسبوعين، حيث تم توزيع اللقاح على الفئات الأكثر تعرضا للخطر وخصوصا في موسكو لكن بشكل طوعي.. واليوم شرعت وزارة الصحة في توفير اللقاح بـ 85 إقليما وسيكون ذلك بالتدريج أي على الفئات الأكثر تضررا والطواقم الطبية". وأضاف رائد جبر "هذا لا يعني أن اللقاح متوفر الآن تجاريا.. لكن في غضون شهر سيكون موجودا في الصيدليات".