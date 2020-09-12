ريبورتاج: سكان يرفضون إخلاء منازلهم رغم تدمير حرائق كاليفورنيا لبلدتهم بشكل شبه كامل

حرائق كاليفورنيا. © صورة ملتقطة من الشاشة.

نص : فرانس24 تابِع | فيديو : ليلى الطيبي 3 دقائق

دمرت ألسنة اللهب بالكامل تقريبا بلدة "بيري كريك" المدينة الصغيرة الواقعة شمالي ولاية كاليفورنيا الأمريكية. وفي بعض الشوارع لم يبق من المنازل إلا الركام ولم يعد للحياة أي أثر. لا صوت يعلو هنا على صوت دوريات الإطفاء التي تجوب المكان من أجل تقييم الأضرار في المناطق التي يجب إخلاؤها، نظرا للخطر المحدق بالسكان فيها. ويقول أحد القاطنين فيها وقد رفض إخلاء مسكنه، إنه يتحمل مسؤوليته الكاملة بعدم الرحيل، وإنه بات مجبرا على إيجاد حل آخر للتزود بالإنارة بعد انقطاع التيار الكهربائي عن منزله.