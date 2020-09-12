طواف فرنسا: الدنماركي اندرسن يحرز المرحلة الرابعة عشرة

كريستوف اينا POOL/ا ف ب

الدنماركي سورين كراغ اندرسون الفائز بالمرحلةالرابعة عشرة من سبقا طواف فرنسا للدراجات النهائية. 12 ايلول/سبتمبر 2020

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باريس (أ ف ب)

احرز الدراج الدنماركي سورين كراغ اندرسن المركز الاول في المرحلة الرابعة عشرة من طواف فرنسا للدرجات الهوائية السبت في منطقة رون القريبة في مدينة ليون، في حين احتفظ السلوفيني بريموز روغليتش بالقميص الاصفر في صدارة الترتيب العام.

واجتاز اندرسن مسافة 194 كلم في زمن مقداره 4:28.10 ساعة متقدما على السلوفيني لوكا ميزغيتش والايطالي سيموني كونسوني.

وقال اندرسن بعد اجتيازه خط الوصول "لقد قام فريقي بحسم الامور في صالحنا. كنت احلم بهذا الامر، تنتابني الكثير المشاعر الرائعة في الوقت الحالي واريد ان استمتع بهذه اللحظات".

ترتيب الخمسة الاوائل في المرحلة ال14:

1- الدنماركي سورين كراغ اندرسن 4:28.10 ساعات

2- السلوفيني لوكا ميزغيتش بفارق 15 ثانية

3- الايطالي سيموني كونسوني بفارق 15 ثانية

4- السلوفاكي بيتر ساغان بفارق 15 ثانية

5- الدنماركي كاسبر بدرسن بفارق 15 ثانية

الترتيب العام للخمسة الاوائل:

1- السلوفيني بريموز روغليتش 61.03.00 ساعة

2- السلوفيني تادي بوغاتشار بفارق 44 ثانية

3- الكولومبي ايغان برنال بفارق 59 ث

4- الكولومبي ريغوبيرتو اوران بفارق 1,10 د

5- الكولومبي نايرو كوينتانا بفارق 1,12 د

© 2020 AFP