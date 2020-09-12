فرنسا: سياسيون يتهمون الرئيس السابق نيكولا ساركوزي بـ"العنصرية"

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الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في حفل تنصيب الرئيسة الجورجية في 16 كانون الأول/ديسمبر 2018

اتهم عدد من السياسيين الفرنسيين الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بـ"العنصرية"، بسبب تصريح له في برنامج تلفزيوني، فهم منه أنه يربط كلمة "قرد" ومصطلح عنصري يطلق على الشخص الأسود. ودافعت وزيرة العدل السابق رشيدة داتي، التي تعتبر من بين المقربين منه، عن ساركوزي. ونفت أن يكون عنصريا، وتابعت أنه "كان يؤيد التمييز الإيجابي، لصالح حق الأجانب في التصويت".

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اتهم الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بـ"العنصرية" من قبل سياسيين من بلاده، وسط انتقادات حادة وجهت له، بعدما بدا أنه يربط بين كلمة "قرد" ومصطلح عنصري يطلق على شخص أسود.

وفي حديث خلال برنامج تلفزيوني مساء الخميس، انتقد ساركوزي النخب "التي تشبه ‘القردة‘ التي لا تستمع لأحد". إلا أنه توقف وقال "لا أعرف هل يسمح لنا بعد الآن أن نقول ‘قردا‘؟ (...) لأنه لم يعد مسموحا لنا أن نقول ذلك (...) ماذا نقول؟ 10 عبيد صغار؟... المجتمع يتقدم فعلا".

وتابع "قد يسمح لنا بقول ‘قرد‘ من دون إهانة أحد".

وكان ساركوزي يشير إلى رواية شهيرة لأغاثا كريستي تم تغيير عنوانها قبل عقود في بريطانيا لاحتوئه كلمة "عبيد". وأصبح اسم الرواية "لم يبق أحد" (أند ذان ذير واز نان).

واستمرت النسخة الفرنسية للكتاب الأكثر مبيع تُنشر تحت العنوان نفسه حتى آب/أغسطس، إلا أنها تم تغييره ليصبح "كانوا عشرة" بناء على طلب حفيد كريستي.

وكتبت أودري بولفار نائبة رئيس بلدية باريس على تويتر قائلة، إنها "عنصرية بحتة".

كما انتقد أوليفييه سيرفا، النائب عن منطقة غوادلوب الفرنسية في ما وراء البحار والذي ينتمي إلى حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، ساركوزي. وقال سيرفا في بيان: "التصريحات قذرة ووقحة"، واصفا نبرة ساركوزي بالمتغطرسة والمتعالية. وأضاف أن "العنصرية جريمة ويجب المعاقبة عليها".

لكن رشيدة داتي الوزيرة السابقة في عهد ساركوزي، والتي لا تزال مقربة منه، نفت أن يكون عنصريا. وقالت لوسائل إعلام فرنسية إن ساركوزي التقى باراك أوباما "قبل أن يتصور أحد أنه سيصبح رئيسا يوما ما".

وتابعت "كان يؤيد التمييز الإيجابي، لصالح حق الأجانب في التصويت".

فرانس24/ أ ف ب

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