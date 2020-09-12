فلاشينغ ميدوز: أوساكا تسقط ازارنكا وتحقق لقبها الثالث في البطولات الكبرى

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نيويورك (أ ف ب)

عوّضت اليابانية ناومي أوساكا تأخرها بمجموعة لتحرز لقبها الثاني في بطولة فلاشينغ ميدوز الاميركية والثالث في البطولات الكبرى في مسيرتها بفوزها في النهائي على البيلاروسية فيكتوريا ازارنكا 1-6 و6-3 و6-3.

وهو اللقب الثاني للمصنفة رابعة في البطولة والتاسعة عالميا، في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة امام مدرجات فارغة في نيويورك بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد بعد أول عام 2018 قبل أن تحقق لقب استراليا المفتوحة 2019.

وبفضل هذا الفوز ستتقدم اوساكا (22 عاما) الى المركز الثالث في التصنيف العالمي الاثنين.

وقالت اوساكا بعد االلقاء "أريد أن أهنئ فيكا. لا أريد أن ألعب ضدك مجددا في المباريات النهائية، لم أستمتع بذلك. إنه أمر ملهم لأنني كنت أشاهدك تلعبين هنا عندما كنت صغيرة. تعلمت الكثير".

وأصبحت اوساكا اصغر لاعبة يصبح في رصيدها ثلاث بطولات كبرى منذ الروسية ماريا شارابوفا عام 2008.

أما ازارنكا (31 عاما) المصنفة 27 عالميا حاملة لقب استراليا المفتوحة عامي 2012 و2013، كانت تخوض اول نهائي غراند سلام لها منذ سبعة أعوام وتحديدا منذ ان خسرت في نهائي فلاشينغ ميدوز عامي 2012 و2013 امام الاميركية سيرينا وليامس، علما انها أقصتها من نصف نهائي هذا العام.

وهو اللقاء الرابع الذي يجمع اللاعبتين حيث حققت اوساكا الفوز للمرة الثالثة مقابل واحد لازارنكا.

وكان من المفترض ان تلتقي اللاعبتان في نهائي دوري سينسيناتي، إحدى الدورات الإلزامية منذ أسبوعين قبل ان تنسحب اوساكا بداعي الإصابة في الفخذ لتتوج ازارنكا باللقب.

وبدأت ازارنكا المجموعة الاولى بقوة كاسرة ارسال منافستها في الشوط الاول قبل ان تتقدم 2-صفر، ومن ثم 3-1 وتكسر ارسال اليابانية في الشوطين الخامس والسابع وتحسم المجموعة الاولى بسهولة في غضون 26 دقيقة.

وخسرت البيلاروسية أربع نقاط فقط على ارسالها طيلة المجموعة، وحققت سبع ضربات رابحة مقابل خمس لمنافستها، الا ان ازارنكا ارتكبت فقط ثلاثة أخطاء مباشرة مقابل 13 لأوسكا.

ورغم أن اليابانية خسرت ارسالها في الشوط الثاني من المجموعة الثانية ما سمح لأزارنكا بالتقدم 2-صفر، الا انها استعادت قواها وردت الكسر ثلاث مرات في الأشواط الثالث والسابع والتاسع لتحسم المجموعة الثانية 6-3.

وحسّنت اوساكا أداءها بشكل لافت حيث حققت 16 ضربة رابحة في المجموعة الثانية مقابل 14 لازارنكا التي ارتكبت 10 أخطاء مباشرة مقابل 5 فقط لمنافستها.

وواصلت أوساكا التي حققت لقبها السادس في مسيرتها من حيث انهت المجموعة الثانية، وكسرت ارسال ازارنكا في الشوط الرابع لتتقدم 3-1، قبل أن تنقذ ثلاث فرص لكسر ارسالها في الشوط الخامس وتتقدم 4-1.

نجحت بعدها ازارنكا في إنقاذ أربع كرات لكسر ارسالها في الشوط السادس قبل ان تسكر ارسال ناومي وتقلص الفارق الى 4-3.

الا ان اوساكا فازت بالشوطين التاليين لتحسم اللقب لصالحها.

بور-ر م/ز ر

© 2020 AFP