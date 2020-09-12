فلاشينغ ميدوز: تييم يقصي مدفيديف ويلاقي زفيريف في النهائي

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نيويورك (أ ف ب)

أقصى النمسوي دومينيك تييم الروسي دانييل مدفيديف بثلاث مجموعات الجمعة وضرب موعدا في نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية، إحدى البطولات الأربع الكبرى، مع الألماني ألكسندر زفيريف الذي قلب تأخره بمجموعتين إلى فوز على الإسباني بابلو كارينيو بوستا.

ويبحث كل من اللاعبين عن لقبه الأول في البطولات الكبرى.

وفي مباراة غنية بالكرات البعيدة على الخطوط الخلفية والارسالات القوية، تخطى تييم (27 عاما) المصنف ثانيا مدفيديف الثالث ووصيف النسخة الماضية 6-2 و7-6 (9-7) و7-6 (7-5)، في ساعتين و56 دقيقة على ملعب "آرثر آش".

قال تييم بعد فوزه "كانت مباراة قوية من اللاعبين".

وفي المباراة الثانية، قلب زفيريف (23 عاما) تخلفه بمجموعتين أمام كارينيو بوستا المصنف 20 في الدورة، ليحسم المباراة بخمس مجموعات 3-6 و2-6 و6-3 و6-4 و6-3 في 3 ساعات و23 دقيقة على الملعب عينه.

قال زفيريف الذي نجح للمرة الأولى في مسيرته بقلب تخلفه بمجموعتين "نظرت إلى لوحة النتائج عندما كنت متأخرا بمجموعتين. لم أصدق ذلك. أنا أخوض نصف النهائي. يفترض أن أكون المرشح ولا فرصة لدي، ألعب بشكل سيء".

© 2020 AFP