فيروس كورونا: فرنسا تتخطى لأول مرة عتبة 10 آلاف إصابة خلال 24 ساعة

سجلت فرنسا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أكثر من عشرة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو رقم قياسي منذ ظهور الوباء على أراضيها قبل ستة أشهر، ووسط حملة الاختبارات الواسعة النطاق لرصد وباء كوفيد-19 في البلاد، حسبما كشفته حصيلة نشرتها السبت وزارة الصحة الفرنسية، مشيرة إلى أن عدد الوفيات بلغ 17 حالة.

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تخطت فرنسا عتبة عشرة آلاف إصابة جديدة بوباء كوفيد-19 في غضون 24 ساعة، وهو رقم قياسي منذ إطلاق حملة الفحوص الواسعة النطاق في البلاد، حسب معطيات نشرتها السبت وزارة الصحة الفرنسية.

وارتفعت الحصيلة اليومية لعدد الإصابات إلى عشرة آلاف و561 السبت مقابل 9406 إصابات الجمعة حسب الوزارة، فيما بقي معدل الفحوص الإيجابية، أي عدد المصابين نسبة لعدد الفحوص، ثابتا عند 5,4 بالمئة.

وبلغ عدد المتوفين بفيروس كورونا في فرنسا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 17 حالة.

كما ارتفع عدد المصابين الذين أدخلوا العناية المركزة وبلغ 417 شخصا في الأيام السبعة الأخيرة، أي بزيادة قدرها 28 شخصا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وبالإجمال بلغت حصيلة وفيات كوفيد-19 في فرنسا 30 ألفا و910 أشخاص منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية قبل ستة أشهر، وقد تم إجراء عشرة ملايين فحص إلى حد الآن.

والجمعة وإزاء ما وصفه بأنه "تدهور واضح" للأوضاع الصحية، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس تقليص مدة حجر المصابين ومخالطيهم إلى سبعة أيام، على أن يجرى في نهايتها فحص جديد للشخص المعني.

والسبت خضع كاستكس لفحص كشف الإصابة بكوفيد-19 وجاءت نتيجته سلبية، وأنهى على إثره العزل الذي كان يفرضه على نفسه بعد مخالطته مدير طواف فرنسا الذي ثبتت إصابته بالفيروس.

فرانس24/ أ ف ب

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