إسرائيل: آلاف المتظاهرين في القدس للمطالبة برحيل نتانياهو

صورة أرشيف من مظاهرات بالقدس في 1 أغسطس/آب 2020، للمطالبة برحيل نتانياهو عن السلطة.

تجددت المظاهرات في إسرائيل السبت للمطالبة برحيل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو المتهم بالفساد واختلاس أموال وخيانة الثقة في سلسلة من القضايا. وتجمع الآلاف في القدس، ومئات آخرون في قيصرية أمام منزل نتانياهو الخاص، وأمام تقاطعات طرق في أنحاء عدة من إسرائيل. ويعد نتانياهو رئيس الوزراء الوحيد في تاريخ إسرائيل الذي يتمّ اتّهامه خلال فترة ولايته.

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تظاهر آلاف الأشخاص مساء السبت في القدس للمطالبة مجددا برحيل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو المتّهم بقضايا فساد وبسوء إدارة الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا وذلك عشية الإعلان عن قيود صحية جديدة.

ومنذ بداية الصيف يتجمع الآلاف بعد انتهاء عطلة السبت اليهودي في كل أنحاء البلاد، في المدن الكبرى وعند الجسور وتقاطعات الطرق للدعوة إلى رحيل رئيس الوزراء وذلك على الرغم من انتشار وباء كوفيد-19 وارتفاع درجات الحرارة.

ونتانياهو متّهم بالفساد واختلاس أموال وخيانة الثقة في سلسلة من القضايا ليصبح بذلك رئيس الوزراء الوحيد في تاريخ إسرائيل الذي يتمّ اتّهامه خلال فترة ولايته.

وفاز نتانياهو الذي يتزعّم حزب الليكود (يمين) في الانتخابات الأخيرة في آذار/مارس وشكّل في أعقاب ذلك حكومة ائتلافيّة مع منافسه الوسطي بيني غانتس من أجل إخراج البلاد من أطول أزمة سياسيّة في تاريخها.

الفشل في احتواء وباء فيروس كورونا

وفي القدس تظاهر الآلاف في شوارع بالمدينة قبل وصولهم إلى منزل رئيس الوزراء. ويتهم المتظاهرون الذين وضع أغلبهم كمامات نتانياهو وحكومته بالفشل في احتواء وباء كوفيد-19 وبسوء إدارة تأثيره الاقتصادي.

وكانت إسرائيل فرضت في أوائل آذار/مارس الماضي إجراءات احترازيّة صارمة لاحتواء الوباء، معلنة منع الحركة وتعليق الطيران وإغلاق الأعمال التي تقدّم خدمات غير أساسية.

وفي منتصف أيّار/مايو، بدأت الحكومة الإسرائيليّة بتخفيف إجراءات الإغلاق عندما مرّ يومان لم تسجّل فيهما إصابات جديدة.

وأعلنت الحكومة إعادة فتح المؤسّسات التعليميّة والمطاعم والمقاهي والحانات ودور العبادة، وسمحت بتنظيم حفلات الزفاف مع التقيّد بتعليمات وزارة الصحة وأهمها وضع كمامة.

لكنّ عدد الإصابات ارتفع حوالي خمسة أضعاف خلال تمّوز/يوليو، وينسب البعض هذا الارتفاع إلى السرعة في تخفيف القيود بينما ألقى آخرون باللوم على عدم كفاءة النظام الصحّي.

وإسرائيل من بين الدول التي سجلت أكبر عدد إصابات مقارنة بعدد السكان. وتجاوز معدل البطالة 20% في الأشهر الأخيرة مقابل 3,4% في شباط/فبراير. وبسبب انخفاض المساعدة الاجتماعية يواجه جزء كبير من السكان الإسرائيليين صعوبات اقتصادية.

ومع 152,525 إصابة بالفيروس في إسرائيل، بينها 1,101 وفاة، من بين تسعة ملايين نسمة، فإنّ هذا المعدل يُعدّ من بين الأعلى في العالم.

ووسط موجة ثانية من الفيروس أعادت الدولة العبرية هذا الأسبوع فرض حجْر جزئي في بعض المناطق وفرضت قيودا على التنقلات وأغلقت المتاجر غير الضرورية والمدارس.

والخميس وافق المجلس الوزاري المصغر المكلف شؤون كورونا على فرض حجر عام لأسبوعين يبدأ قبل رأس السنة اليهودية الجمعة، وذلك بهدف الحد من التجمعات ووقف انتشار الفيروس، غير أن شروط هذا الحجر يجب أن توافق عليها الحكومة هذا الأسبوع.

فرانس24/ أ ف ب

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