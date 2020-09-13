الدوري الأميركي للمحترفين: ليكرز يحسم نصف نهائي الغربية مع روكتس 4-1

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اورلاندو (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

قاد النجم ليبرون جيمس فريقه لوس أنجليس ليكرز إلى فوز كبير على هيوستن روكتس 119-96 وحسم سلسلة نصف نهائي المنطقة الغربية 4-1، السبت في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، ليبلغ نهائي منطقته للمرة الأولى في عشر سنوات.

فبعد موسم أول مع ليكرز شهد اصابته في مغبنه وفشل التأهل إلى الادوار الاقصائية "بلاي أوف"، سيكتشف "الملك" نهائي الغرب بعد خوضه نهائي المنطقة الشرقية 10 مرات أحرزه 9 مرات مع كليفلاند كافالييرز وميامي هيت.

ويلاقي ليكرز في النهائي الفائز بين لوس أنجليس كليبرز ودنفر ناغتس (3-2).

وبدا جيمس (35 عاما) مصمما بشكل كبير على حسم السلسلة التي شهدت اربعة انتصارات متتالية لليكرز بعد خسارته المباراة الافتتاحية.

ضرب بقوة مسجلا 29 نقطة و11 متابعة و7 تمريرات حاسمة في 31 دقيقة.

ووجه ليكرز رسالة مبكرة لروكتس، بتقدمه 35-20 في الربع الأول، مع كرات ساحقة لجيمس "كوست تو كوست" (من الطرف الأول للملعب حتى الثاني).

كما نجح ليكرز بالدفاع بشكل جيد، على غرار صدة أليكس كاروسو على النجم جيمس هاردن.

وتفوق ليكرز أيضا من خارج القوس مسجلا 19 ثلاثية من 37 محاولة، قابل 13 من 49 لروكتس.

© 2020 AFP