اليمن: غارات جوية جديدة للتحالف بقيادة السعودية ضد مواقع للحوثيين في صنعاء

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استهدفت غارات جوية جديدة للتحالف بقيادة السعودية ثكنات ومواقع عسكرية للحوثيين في صنعاء، حسب ما أعلنته قناة العربية المقربة من الرياض. وكان التحالف شن غارات مماثلة السبت ضد موقعين للحوثيين في نفس المدينة اليمنية. وجاءت هذه الغارات بعد أن أعلن الحوثيون الخميس مهاجمة "هدف مهم" في الرياض، إلا أن التحالف لم يؤكد هذا الخبر.

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شن طيران التحالف بقيادة السعودية غارات جديدة على مواقع للحوثيين في صنعاء. وقالت قناة العربية، المقربة من الرياض، إن طائرات مقاتلة للتحالف استهدفت ثكنات ومواقع عسكرية للحوثيين المتحالفة مع إيران في العاصمة اليمنية صنعاء.

وأضافت، نقلا عن مصادر محلية، أن التحالف دمر أيضا أربع طائرات مسيرة للحوثيين في قاعدة الديلمي الجوية بشمال صنعاء.

ولم يصدر تأكيد رسمي بعد من التحالف الذي شن هجمات جوية على موقعين في صنعاء قبل يوم.

وجاءت هذه الغارات بعد إعلان الحوثيين مهاجمة "هدف مهم" في العاصمة السعودية الرياض يوم الخميس باستخدام صاروخ باليستي وطائرات مسيرة.

ولم يؤكد التحالف شن هجوم على الرياض، ولكنه قال إنه اعترض ودمر صواريخ باليستية وطائرات ملغومة أطلقت صوب السعودية يوم الخميس.

وأصبح القصف في مدينة صنعاء نادرا منذ سبتمبر أيلول 2019 عندما بدأت السعودية محادثات غير مباشرة مع حركة الحوثي المتحالفة مع إيران .وأدى الصراع الدائر منذ عام 2015 إلى سقوط 100 ألف قتيل وإلى ما تصفه الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وسيطر الحوثيون على العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم المدن عام 2014 بعد طرد حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من السعودية من العاصمة صنعاء.

فرانس24/ رويترز

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