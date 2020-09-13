اليونان تعزز قدراتها العسكرية بشراء 18 مقاتلة فرنسية في ظل التوتر مع تركيا

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قررت اليونان في ظل خلافاتها مع تركيا إبرام صفقات أسلحة، أبرزها شراء 18 مقاتلة فرنسية من نوع رافال. واعتبر رئيس الحكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس السبت أن ذلك يأتي في سياق "تعزيز قدرات القوات المسلحة" في إطار "برنامج قوي سوف يتحول لدرع وطني". كما اتهم تركيا بأنها "تهدد" حدود أوروبا الشرقية، لافتا إلى أن الوضع "بحاجة إلى حوار، لكن ليس عندما يكون المسدس مصوبا إلى الرأس" في إيحاء للتهديدات التركية لأثنيا.

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في ظل تصاعد التوتر بين اليونان وتركيا، قررت أثينا إبرام صفقات أسلحة لتعزيز قواتها العسكرية إضافة إلى إصلاح شامل للجيش.

وقال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس السبت في كلمة في مدينة سالونيك الشمالية "آن أوان تعزيز قدرات القوات المسلحة (...) هذه المبادرات تشكل برنامجا قويا سوف يتحول إلى درع وطني".

وأضاف ميتسوتاكيس أن اليونان سوف تحصل على 18 طائرة رافال فرنسية وأربع فرقاطات متعددة المهام وأربع طائرات مروحية إضافة إلى تطويع 15 ألف جندي وضخ التمويل في قطاع صناعة الاسلحة الوطنية والدفاع ضد الهجمات السيبيرية.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه سيتم تأمين أسلحة جديدة مضادة للدبابات و"طوربيدات" بحرية وصواريخ جوية. وأوضح أن برنامج التسلح الذي وضعته الحكومة، ويتضمن تحديث أربع فرقاطات أخرى موجودة، مصمم أيضا لخلق آلاف الوظائف.

وقال ميتسوتاكيس السبت إن تركيا "تهدد" حدود أوروبا الشرقية و"تقوض" الأمن الإقليمي. وأضاف في مقال نشرته ثلاث صحف أوروبية "نحن بحاجة إلى حوار، لكن ليس عندما يكون المسدّس مصوّبا إلى الرأس".

أمريكا "قلقة" تجاه "عمليات تركيا المستمرة" في شرق المتوسط

من جهته حضّ وزير الخارجيّة الأمريكي مايك بومبيو خلال زيارة لقبرص السبت، تركيا على وقف الأنشطة التي تُثير التوتّر في شرق البحر المتوسّط، داعياً جميع الأطراف إلى دعم السبل الدبلوماسيّة.

وقال بومبيو للصحافيّين في نيقوسيا بعد اجتماع مع رئيس جمهوريّة قبرص نيكوس أناستاسيادس ووزير الخارجيّة نيكوس خريستودوليدس "ما زلنا نشعر بقلق عميق إزاء عمليّات تركيا المستمرّة" في شرق المتوسّط.

وأضاف "إنّ التوتّرات العسكرية المتزايدة لا تساعد أحداً سوى الخصوم الذين يرغبون في رؤية الانقسام في وحدة" دول حلف شمال الأطلسي. وقال إن الشراكة الإقليمية "ضرورية للغاية لأمن الطاقة الدائم".

وشدّد بومبيو على أن "دول المنطقة بحاجة إلى حل الخلافات، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن وموارد الطاقة والقضايا البحرية، دبلوماسيا وسلمياً".

ورحبت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي في بيان، باختيار اليونان طائرات رافال الفرنسية، قائلةً إنّ "هذا الاختيار (...) يأتي ليُعزّز الصلة بين القوات المسلحة اليونانية والفرنسية، وسيسمح بتكثيف تعاونها العملياتي والاستراتيجي". وأضاف البيان أن "فرنسا تواصل عملها لصالح أوروبا دفاعية أقوى وأكثر استقلالية واتحاداً، وفقًا للتوجهات الاستراتيجية" للرئيس إيمانويل ماكرون.

وكانت تركيا أرسلت في آب/أغسطس سفينة أبحاث يرافقها أسطول صغير لإجراء عمليات استكشاف في مياه تعتبرها اليونان تابعة لها.

وردت اليونان بإرسال سفن حربية لملاحقة الأسطول التركي وإجراء مناورات بمشاركة العديد من الحلفاء في الاتحاد الأوروبي والإمارات العربية المتحدة في استعراض قوة خاص بها.

فرانس24/ أ ف ب

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