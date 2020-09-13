بطولة إيطاليا: زانيولو يخضع لعملية جراحية في ركبته اليسرى

موريس فان شتين اي ان بي/ا ف ب

مهاجم منتخب إيطاليا ونادي روما (وسط) خلال حركة اكروباتية في مباراة منتخب بلاده ضد هولندا في دوري الأمم الأوروبية في السابع من أيلول/سبتمبر 2020

إعلان اقرأ المزيد

روما (أ ف ب)

أعلن نادي روما الايطالي لكرة القدم الاحد أن مهاجمه نيكولو زانيولو خضع لعملية جراحية في النمسا بعد تعرضه لاصابة في الرباط الصليبي لركبته اليسرى خلال مباراة مع منتخب بلاده ضد نظيره الهولندي في الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية.

وعاد زانيولو للملاعب بعد قرابة سبعة أشهر من الابتعاد جراء اصابة مشابهة لكنه سيجبر على الخلود مرة جديدة للراحة حتى تعافيه.

وقال نادي العاصمة في بيان له ان "نيكولو زانيولو خضع لعملية جراحية في الرباط الصليبي الامامي للركبة اليسرى من قبل البروفسور فينك في عيادة هوروم في انسبريك" في النمسا. مضيفا ان العملية كانت "ناجحة" وسيبقى اللاعب في المستشفى "في الايام الثلاثة او الاربعة المقبلة".

وغرد روما على حسابه على تويتر داعما لاعبه "فورزا نيكولو" اي "إلى الامام يا نيكولو".

من جانبه قال زانيولو البالغ من العمر 21 عاما ويعتبر دعامة رئيسة لروما ومنتخب إيطاليا لصحيفة "كوريري ديللو سبورت" بعد مباراة هولندا عن الإصابة "في البداية، لم يكن لدي وقت للتفكير، لكن لاحقا قلت لنفسي: لا ليس مرة أخرى". مشددا على أنه سيعود قريبا وأقوى "لقد بدأت بالعد التنازلي بالفعل، تلقيت ما يكفي من سوء الحظ".

© 2020 AFP