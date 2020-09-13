بطولة فرنسا: مرسيليا يفك عقدة سان جرمان في "كلاسيكو أحمر" والصدارة لرين وليل وموناكو

فرانك فيف ا ف ب/ا ف ب

نجم باريس سان جرمان البرازيلي نيمار في مشادة مع مدافع مرسيليا الاسباني الفارو غونثاليث في مباراة الفريقين في الدوري الفرنسي في 13 ايلول/سبتمبر 2020.

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باريس (أ ف ب)

فك مرسيليا عقدة غريمه باريس سان جرمان عندما تغلب عليه 1-صفر الاحد في "كلاسيكو أحمر"، وذلك في قمة وختام المرحلة الثالثة من بطولة فرنسا التي شهدت انتزاع فرق رين وليل وموناكو للصدارة بفوز الاول على نيم 4-2 والثاني على متز 1-صفر والثالث على نانت 2-1.

وهو الفوز الاول لمرسيليا على باريس سان جرمان في 21 مباراة وتحديدا منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2011 (3-صفر بملعب فيلودروم)، خسروا بعدها امام نادي العاصمة 17 مرة مقابل ثلاث تعادلات.

كما هو الفوز الأول للفريق المتوسطي على نادي العاصمة بملعب "بارك دي برانس" منذ 28 تشرين الأول/أكتوبر 2010 (3-صفر).

- خمس بطاقات حمراء -

وهو الفوز الثاني على التوالي لمرسيليا هذا الموسم، فيما خسر باريس سان جرمان للمرة الثانية على التوالي بعد الاولى بفريقه الرديف امام لنس صفر-1 الخميس في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية. وهي المرة الاولى التي يخسر فيها مباراتيه الاولين في الدوري منذ عام 1984.

وشهد الكلاسيكو توترا كبيرا بين لاعبي الفريقين أرغم الحكم جيروم بريسار على اشهار البطاقة الصفراء خمس مرات في الشوط الاول، وتسع في الثاني.

وزادت حدة التوتر في الدقيقة السادسة الاخيرة من الوقت بدل الضائع باشتباكات ثنائية بين الأرجنتينيين لياندرو باريديس (سان جرمان) وداريو بينيديتو من جهة، وجوردان امافي (مرسيليا) ولايفان كورزاوا فطردهم الحكم، الأولان بالبطاقة الصفراء الثانية، قبل أن يطرد النجم البرازيلي نيمار لضربه المدافع الاسباني الفارو غونثاليث على رأسه بدون كرة لحظة الاشتباك.

ودفع المدرب الالماني للنادي الباريسي توماس توخل بنيمار والارجنتيني انخل دي ماريا اساسيين بعد تعافيهما من الاصابة بفيروس "كوفيد-19"، فيما جلس باريديس، أحد سبعة لاعبين باريسيين اصيبوا بالفيروس، على دكة البدلاء، وغاب حارس المرمى الكوستاريكي كيلور نافاس والارجنتيني ماورو ايكاردي وكيليان مبابي والبرازيلي ماركينيوس.

وشارك الوافد الجديد الايطالي أليساندرو فلورنتسي أساسيا بعد يومين من ضمه على سبيل الاعارة من روما.

وكاد باريس سان جرمان يفتتح التسجيل مبكرا عندما مرر فلورنتسي كرة داخل المنطقة تابعها مواطنه ماركو فيراتي من مسافة قريبة أبعدها الحارس ستيف مانداندا ببراعة (2).

ورد مرسيليا بتسديدة قوية لفالنتان رونجييه من خارج المنطقة تصدى لها الحارس الاسباني سيرخيو ريكو على دفعتين (5).

وكاد نيمار يفعلها عندما تلقى كرة عرضية من فلورنتسي تابعها برأسه من مسافة قريبة فوق العارضة (18).

ونجح فلوريان توفان في افتتاح التسجيل لمرسيليا عندما استغل كرة من ركلة حرة بعيدة، فتابعها بيسراه من مسافة قريبة على يسار ريكو (31).

وتابع مانداندا تألقه وتصدى بقدمه لتسديدة زاحفة للاسباني بابلو سارابيا (57)، ثم بقدميه مرة اخرى لابعاد تسديدة قوية لنيمار (60).

وسجل دي ماريا هدفا ألغاه الحكم بداعي التسلل (61)، قبل أن يلغي للسبب ذاته هدفا للبديل الارجنتيني داريو بينيديتو (63).

- صدارة ثلاثية -

وحققت أندية رين وليل وموناكو فوزها الثاني على التوالي مقابل تعادل في المرحلة الافتتاحية، فرفع كل منها رصيده إلى سبع نقاط مستغلين خسارة نيس المتصدر السابق أمام مضيفه مونبلييه 1-3.

ويتفوق رين وليل وموناكو بفارق نقطة واحدة على نيس وسانت اتيان الفائز على ستراسبورغ 2-صفر السبت في ثاني مباراة له هذا الموسم.

في المباراة الاولى، بكر رين، ثالث الموسم الماضي، بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة 12 عبر مهاجمه الغيني الأصل سيرو غيراسي بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة اثر تمريرة من البرازيلي رافينيا، لكن نيم أدرك التعادل بواسطة الدولي الباراغوياني الأرجنتيني الأصل أندريس كوباس في الدقيقة 36 بالطريقة ذاتها من تسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة.

ولم تدم فرحة أصحاب الأرض سوى ثلاث دقائق حيث منح غيراسي التقدم مجددا لرين بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة اثر تمريرة من فلافيان تاي (39).

وأدرك الجزائري زين الدين فرحات التعادل لنيم مطلع الشوط الثاني عندما تلقى كرة داخل المنطقة من النروجي بيرجر ميلينغ فسددها بيسراه داخل المرمى(55)، لكن المدافع الدولي المغربي نايف أكرد، الوافد هذا الصيف من ديجون، سجل الهدف الثالث لرين في الدقيقة 72 بتسديدة بيسراه من مسافة قريبة اثر تمريرة من بنجامان بوريغو.

وعزز بوريغو بالهدف الرابع من هجمة مرتدة في الدقيقة السابعة الاخيرة من الوقت بدل الضائع بتسديدة قوية بيمناه من داخل المنطقة اثر تمريرة من رومان دل كاستيو.

وفي الثانية، يدين ليل، رابع الموسم الماضي، بفوزه إلى مهاجمه البرازيلي لويس أراوجو الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 88 بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة اثر تمريرة من الكرواتي دوماغوي براداريتش.

وفي الثالثة، منح السنغالي سفيان ديوب التقدم لموناكو في الدقيقة الخامسة بتسديدة قوية من مسافة قريبة، ورد الضيوف مطلع الثاني عبر لودوفيك بلاس بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة اثر تمريرة من الغاني الاصل دينيس ابياه(61)، لكنهم لم ينعموا به سوى أربع دقائق حيث أعاد الهولندي الأصل فيليم غوبيلس التقدم لفريق الإمارة بمتابعته من مسافة قريبة تمريرة النيجيري هنري اونييكورو.

- لنس يتابع صحوته -

وتابع لنس، العائد حديثا الى دوري الاضواء، صحوته وحقق فوزه الثاني على التوالي عندما تغلب على مضيفه لوريان 3-2.

وكان لوريان البادئ بالتسجيل بواسطة النمسوي أدريان غربيتش، ورد لنس بثلاثية تناوب على تسجيلها الكونغولي الديموقراطي غايل كاكوتا (31 من ركلة جزاء) والارجنتيني فاكوندو ميدينا (34) والكاميروني كنيبي غاناغو (63)، قبل أن يسجل يوان ويسا الهدف الثاني للوريان (90+3 من ركلة جزاء).

وبعد خسارته امام نيس 1-2 في المرحلة الاولى، أكد لنس استعادته للتوازن واستحقاقه للفوز على باريس سان جرمان حامل اللقب 1-صفر الخميس في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية، فرفع رصيده الى ست نقاط في المركز الخامس بفارق الاهداف خلف سانت إتيان ونيس، وأمام أنجيه الفائز على ضيفه رينس بهدف وحيد سجله الكاميروني ستيفان باهوكن في الدقيقة 55.

وعوض باهوكن إهداره لركلة جزاء في الدقيقة 44.

وأكمل الفريقان المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد مدافع رينس البلجيكي ووت فايس (42) ومدافع أنجيه رومان توماس (60).

وحقق بريست فوزه الاول هذا الموسم بعد خسارتين متتاليتين عندما تغلب على مضيفه ديجون بهدفين نظيفين سجلهما رومان بيرو (42) وإرفين كاردونا (90+5).

وفض بريست شراكة المركز الأخير مع ديجون وستراسبورغ اللذين خسرا في المراحل الثلاث الأولى، فارتقى الى المركز الخامس عشر.

© 2020 AFP