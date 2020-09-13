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رئيس المجلس الأوروبي يدعو لندن إلى تطبيق اتفاق بريكست بالكامل

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رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في بداية قمة الاتحاد الأوروبي في 17 تموز/يوليو 2020
رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في بداية قمة الاتحاد الأوروبي في 17 تموز/يوليو 2020 ستيافني لوكوك تصوير مشترك/اف ب
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بروكسل (أ ف ب)

دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الذي يمثل الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الحكومة البريطانية الأحد إلى تنفيذ اتفاقية انسحاب المملكة المتحدة من التكتل بالكامل.

وقال ميشال بعد محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإيرلندي ميشال مارتن "حان الوقت لأن تتحمل الحكومة البريطانية المسؤولية".

وكانت الحكومة البريطانية قدمت مشروع قانون إلى البرلمان الأربعاء يتعارض جزئيًا مع الاتفاقية التي تم توقيعها بالفعل بشأن خروجها من الاتحاد الأوروبي، في مناورة تخالف القانون الدولي باعتراف رئيس الوزراء بوريس جونسون نفسه.

ومع ذلك يأمل جونسون في أن تبدأ مناقشة مشروعه في مجلس العموم الإثنين.

وكتب ميشال على حسابه على تويتر "المصداقية الدولية لتوقيع المملكة المتحدة على المحك".

© 2020 AFP

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