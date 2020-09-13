طواف فرنسا: السلوفيني بوغاتشار بطل المرحلة 15 ومواطنه روغليتش يحتفظ بالقميص الاصفر

ثيبو كاموس تصوير مشترك/ا ف ب

السلوفيني تاداي بوغاتشار يحتفل بتتويجه بالمرحلة الخامسة عشرة من طواف فرنسا للدراجات الهوائية في 13 ايلول/سبتمبر 2020.

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كولوز، أين (فرنسا) (أ ف ب)

أحرز السلوفيني تاداي بوغاتشار المركز الأول في المرحلة الخامسة عشرة من طواف فرنسا للدرجات الهوائية، واحتفظ مواطنه بريموز روغليتش بالقميص الأصفر، فيما خسر الكولومبي إيغان برنال العديد من الدقائق في سعيه إلى الاحتفاظ باللقب.

وقطع بوغاتشار مسافة المرحلة التي بلغت 174,5 كلم بين ليون وغران كولومبييه بزمن أربع ساعات و34 دقيقة و13 ثانية بمعدل سرعة وسطي 38,2 كلم/ساعة، متفوقا على مواطنه روغليتش الذي لم تنفعه انطلاقته السريعة قبل 600 م من النهاية للدخول في المركز الأول الذي حسمه بوغاتشار بالسرعة النهائية.

وحل الأسترالي ريتشي بورتي ثالثا بفارق خمس ثوان، والكولومبي ميغل أنخل لوبيز رابعا بفارق ثمان ثوان.

وهي المرة الثانية التي ينجح فيها بوغاتشار (21 عاما) في إحراز المركز الأول في إحدى مراحل طواف فرنسا في أول مشاركة له به، بعد الأولى في المرحلة التاسعة.

وعزز بوغاتشار موقعه في المركز الثاني في الترتيب العام، مقلصا الفارق إلى 40 ثانية عن روغليتش قبل أسبوع على نهاية الطواف.

وخسر برنال 7,20 دقائق بعدما نال منه التعب في الكيلومترات الـ13 الأخيرة من المرحلة التي أنهاها في المركز الخامس والعشرين.

وتراجع برنال 10 مراكز وبات في المركز الثالث عشر بفارق 8,25 دقائق عن روغليتش.

ولم يكن حال مواطنه نايرو كوينتانا أفضل منه وخسر 3,50 دقائق بحلوله ثامنا عشر، فتراجع بدوره أربعة مراكز وأصبح تاسعا بفارق 5,08 دقائق عن المتصدر.

ترتيب الخمسة الاوائل في المرحلة الـ15:

1- السلوفيني تاداي بوغاتشار 4:34,13 ساعات

2- السلوفيني بريموز روغليتش التوقيت ذاته

3- الأسترالي ريتشي بورتي بفارق خمس ثوان

4- الكولومبي ميغل أنخل لوبيز بفارق ثمان ثوان

5- الاسباني أنريك ماس بفارق 15 ث

الترتيب العام للخمسة الاوائل:

1- السلوفيني بريموز روغليتش 65:37,47 ساعة

2- السلوفيني تادي بوغاتشار بفارق 40 ثانية

3- الكولومبي ريغوبرتو أوران بفارق 1,34 دقيقة

4- الكولومبي ميغل أنخل لوبيز بفارق 1,45 د

5- البريطاني آدم يايتس بفارق 2,03 د

© 2020 AFP