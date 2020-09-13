فيروس كورونا: فرنسا تسجل تراجعا محسوسا في عدد الإصابات اليومية

تراجع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في فرنسا إلى 7183 حالة جديدة مؤكدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بعد أن سجلت البلاد زيادة قياسية في الإصابات بلغت 10561 هي الأعلى منذ ظهور الوباء، وأيضا بعد إطلاق حملة الاختبارات واسعة النطاق.

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سجلت السلطات الصحية الفرنسية الأحد 7183 حالة إصابة جديدة مؤكدة بوباء كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في تراجع عن الزيادة القياسية في الإصابات أمس بلغت 10561 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الفرنسية أيضا في تحديث يومي على موقعها الإلكتروني، أن عدد المنقولين إلى المستشفيات للعلاج من فيروس كورونا قد ارتفع خلال الأسبوع الماضي إلى 2464 في مقابل 2432 في إحصاء السبت.

وقالت الوزارة إن من بين هؤلاء 427 نقلوا إلى وحدات الرعاية المركزة خلال الأيام السبعة الماضية صعودا من 417 في إحصاء أمس.

وتواجه فرنسا، مثل الدول الأوروبية الأخرى، قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا مما حدا بالحكومة الجمعة إلى التعهد باتخاذ خطوات للإسراع بالفحوص وتشديد الإجراءات في المناطق مرتفعة الإصابة، لتجنب العودة إلى إجراءات العزل العام التي فرضت في وقت سابق من العام الجاري.

فرانس24/ رويترز

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