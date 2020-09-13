ماكرون يدعو الساسة اللبنانيين للوفاء بوعودهم بتشكيل الحكومة الجديدة هذا الأسبوع

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اجتماع مع الرئيس اللبناني ميشال عون في القصر الرئاسي في بعبدا. لبنان في 1 سبتمبر/أيلول 2020.

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الساسة اللبنانيين إلى الوفاء بوعودهم بتشكيل الحكومة الجديدة هذا الأسبوع، حسبما ذكر الأحد مصدر في الإليزيه. ويقود ماكرون جهودا دولية لمساعدة لبنان على حل أزماته الاقتصادية الطاحنة التي تفاقمت بعد انفجار مرفأ بيروت.

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قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد إن الأخير يضغط على الساسة اللبنانيين للوفاء بوعودهم بتشكيل حكومة جديدة هذا الأسبوع، والعمل على انتشال البلاد من أسوأ أزمة تشهدها منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990.

وكانت القيادة اللبنانية قد وعدت ماكرون عندما زار بيروت في الأول سبتمبر/أيلول، بتشكيل حكومة اختصاصيين دون ولاءات حزبية في غضون أسبوعين تقريبا، لإنهاء أزمة اقتصادية طاحنة تفاقمت بانفجار ضخم في مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب.

وفي السياق، ذكر مصدر رسمي أنه من المتوقع أن يعرض رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب خطته لتشكيل الحكومة على الرئيس ميشال عون الإثنين، في محاولة لتسريع العملية التي عادة ما تستغرق شهورا بسبب الخلافات على تسمية الوزراء.

La France a agi dès le lendemain de l'explosion au Port de Beyrouth. Découvrez comment : pic.twitter.com/2pED0SRxOf — Élysée (@Elysee) September 5, 2020

منصب وزير المالية

كما أفادت الرئاسة الفرنسية دون الخوض في التفاصيل عن أي مناقشات بأن "الرئيس (الفرنسي) يواصل اتصالاته مع مختلف اللاعبين السياسيين في لبنان".

وأجرى ماكرون اتصالا هاتفيا برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وهو سياسي شيعي بارز، في محاولة لتذليل عقبة تتعلق بتعيين وزير للمالية، المنصب الذي عادة ما يسيطر عليه الشيعة، وفقا لما ذكره حليف لبري.

في نفس الشأن، قال قاسم هاشم السياسي البارز في الكتلة البرلمانية لبري، إن ماكرون تحدث إلى رئيس البرلمان اللبناني السبت، مشيرا إلى أن بري أصر على أن تظل وزارة المالية في يد شخصية شيعية بموجب نظام المحاصصة الطائفية المطبق في البلاد.

ويقود بري حركة أمل الحزب الشيعي المتحالف مع حزب الله، والتي تتمتع بنفوذ واسع في لبنان. وقال في بيان الأحد إن حركة أمل تعارض الأسلوب المتبع حاليا لتشكيل الحكومة مضيفا أنه لا يريد المشاركة فيها.

*صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ما يلي* :

-المشكلة ليست مع الفرنسيين المشكله داخلية ومن الداخل .

-اطلق عنوان واحد للحكومة الاختصاص مقابل عدم الولاء الحزبي وعدم الانتماء النيابي وفيتوات على وزارات والاستقواء بالخارج وعدم اطلاق مشاورات ٢/١ pic.twitter.com/qABZTOKED0 — حركة أمل (@harakatamal) September 13, 2020

في المقابل، قال بري إنه سيتعاون لتحقيق الاستقرار في البلاد. وأشار إلى وجود قلق من غياب المشاورات وما وصفه "بالاستقواء بالخارج" في تشكيل الحكومة. واستخدم حليف آخر لحزب الله هو جبران باسيل التعبير نفسه خلال كلمة ألقاها الأحد.

أديب يريد "تغييرا شاملا"

ولم يدل أديب، وهو سياسي سني، بالكثير من التصريحات لكن مصادر قالت إنه يريد تغييرا شاملا في قيادة الوزارات التي لم تسند بعضها إلا لنفس الطوائف منذ سنوات.

ووضعت فرنسا خارطة طريق مفصلة لإجراءات يجب اتخاذها للقضاء على الفساد المستشري في الدولة، والتصدي لمشكلات أخرى شلت القطاع المصرفي وتسببت في انهيار قيمة العملة المحلية الليرة.

كما أشارت مصادر سياسية إلى أن بري شدد موقفه من الحكومة الجديدة بعد فرض العقوبات الأمريكية قبل أسبوع على حلفاء من حزب الله، الذي تصنفه واشنطن جماعة إرهابية، وتعتبر باريس أن له دورا سياسيا مشروعا.

ويقود ماكرون جهودا دولية لمساعدة لبنان على حل أزماته الاقتصادية الطاحنة، والتي تفاقمت بعد انفجار مرفأ بيروت الضخم قبل شهر.

فرانس24/ رويترز

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