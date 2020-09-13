مالي: المجلس العسكري يلتزم بمرحلة انتقالية مدتها 18 شهرا

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عبر رئيس المجلس العسكري في مالي الكولونيل عاصمي غويتا السبت عن التزام المجلس تسليم السلطة إلى المدنيين عقب فترة انتقالية مدتها 18 شهرا، وفقا لما أسماه "ميثاقا" انتقاليا. وطلب في الوقت نفسه "تفهم ودعم ومساندة المجتمع الدولي في التنفيذ السريع والصحيح لهذا الميثاق". ومنحت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا مالي مهلة تنتهي الثلاثاء لاختيار رئيس ورئيس وزراء مدنيين.

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أكد رئيس المجلس العسكري في مالي الكولونيل عاصمي غويتا السبت التزام المجلس بنقل السلطة إلى حكومة مدنية عقب مرحلة انتقالية تدوم 18 شهرا، بناء على "ميثاق" انتقالي اعتمده المجلس لهذه الغاية.

واعتمد خبراء اختارهم المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في 18 آب/اغسطس، هذا "الميثاق" بعد ثلاثة أيام من مباحثات في باماكو بين شخصيات سياسية وعسكرية وأخرى من المجتمع المدني.

وقال الكولونيل غويتا: "نلتزم أمامكم بعدم ادخار أي جهد لتنفيذ مجمل هذه القرارات وفي صالح الشعب المالي حصراً". وأضاف "نطلب ونأمل تفهّم ودعم ومساندة المجتمع الدولي في التنفيذ السريع والصحيح لهذا الميثاق ولخريطة الطريق الانتقالية".

ويطالب بعض شركاء مالي، بدءاً من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بعودة المدنيين إلى السلطة في غضون عام واحد في ختام فترة انتقالية يقودها مدنيون أيضاً.

ومنحت المجموعة مالي مهلة تنتهي الثلاثاء لاختيار رئيس ورئيس وزراء مدنيين.

فرانس24/ أ ف ب

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