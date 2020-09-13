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هل اقترب العلماء من إنتاج لقاح فعال ضد فيروس كورونا؟

صورة ملتقطة من الشاشة. © فرانس24.

نص : فرانس24 تابِع 4 دقائق

بين روسيا التي أعلنت بدء توزيع لقاح "سبوتنيك" المضاد لفيروس كورونا، وألمانيا والولايات المتحدة التي توسع نطاق المرحلة الثالثة من اللقاح، وبريطانيا التي استأنفت العمل على لقاح مضاد لوباء كوفيد-19، تطرح تساؤلات حول إمكانية الوصول قريبا إلى لقاح ينهي معاناة البشرية مع الجائحة. وفي السياق، قال الدكتور يحيى مكي إن "التنافس بين الشركات (العاملة في إنتاج اللقاح) يسعدنا ويقربنا من الوصول إلى لقاح مفيد في أقرب وقت. ودعا مكي إلى ضرورة الابتعاد عن الشائعات وانتظار الخبراء والعلماء الذين يطورون اللقاحات.