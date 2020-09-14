استقالة السفير الأميركي في الصين

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واشنطن (أ ف ب)

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الاثنين أن سفير الولايات المتحدة لدى الصين تيري برانستاد سيستقيل.

وقال بومبيو في تغريدة شكر فيها برانستاد على خدمته إنه "ساهم في إعادة التوازن إلى العلاقات بين الولايات المتحدة والصين لتصبح موجهة نحو النتائج و قائمة على المعاملة بالمثل ومنصفة".

وشغل السفير (73 عاما) الذي كان حاكم أيوا لولايتين المنصب منذ أيار/مايو 2017 ومثّل واشنطن في بكين خلال فترة شهدت توترا في العلاقات مع الصين لا سيما بشأن ملفات التجارة والمطالبات الإقليمية بأراض ووباء كوفيد-19 والاضطرابات في هونغ كونغ.

واستدعته بكين في حزيران/يونيو بعدما وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قانونا يمهّد الطريق أمام فرض عقوبات على هونغ كونغ، وهو ما نددت به وزارة الخارجية باعتباره "تدخل كبير في شؤون الصين الداخلية".

ولم تتضح بعد أسباب مغادرة السفير منصبه.

© 2020 AFP