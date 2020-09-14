تخطي إلى المحتوى الرئيسي
البث المباشر
#التطبيع مع إسرائيل
#فيروس كورونا
فرنسا
الأخبار المغاربية
الشرق الأوسط
الأكثر قراءة
احذر الأخبار الكاذبة

المهاجم تافاريس يغادر ديجون إلى الفيصلي السعودي

نشرت في:

مهاجم وقائد ديجون خوليو تافاريس من الراس الأخضر خلال مباراة فريقه أمام نانت في الدوري الفرنسي، في 8 شباط/فبراير 2020
مهاجم وقائد ديجون خوليو تافاريس من الراس الأخضر خلال مباراة فريقه أمام نانت في الدوري الفرنسي، في 8 شباط/فبراير 2020 جان - فيليب كسيازيك ا ف ب/ا ف ب/ارشيف
2 دقائق
إعلان

ديجون (فرنسا) (أ ف ب)

غادر قائد ومهاجم ديجون لكرة القدم جوليو تافاريس من الرأس الأخضر فريقه للانضمام إلى الفيصلي السعودي بموجب عقد لفترة عامين، بحسب ما أعلن النادي الفرنسي الإثنين.

وأشاد رئيس ديجون أوليفييه ديلكور في بيان بصفات مهاجمه الدولي داخل الملعب وبـ"روحه القتالية"، و"قدرته على الصراعات الثنائية"، وخارجه متحدثا عن "لطفه" و"ابتسامته".

وستدر صفقة انتقال تافاريس إلى الفيصلي مليون يورو على الفريق الفرنسي.

وكان تافاريس انضم إلى ديجون الذي يحتل المركز 19 من دون رصيد من ثلاث هزائم بعد ثلاثة مراحل على انطلاق الموسم الجديد 2020-2021، في حزيران/يونيو 2012 قادما من بورغ-بيروانس.

ويعتبر ابن الـ 31 عاما، أفضل هداف في تاريخ ديجون برصيد 80 هدفا، منها 31 في الدوري المحلي، في 270 مباراة، إلى 29 تمريرة حاسمة في مختلف المسابقات. كما ساهم في عودة ديجون إلى الـ"ليغ1" موسم 2015- 2016.

© 2020 AFP

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.