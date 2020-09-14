اليابان: الحزب الحاكم يختار يوشيهيدي سوغا رئيسا جديدا له خلفا لشينزو آبي المستقيل

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الأمين العام للحكومة يوشيهيدي سوغا في طوكيو، 12 سبتمبر/أيلول 2020.

صوت الاثنين أعضاء "الحزب الليبرالي الديمقراطي" (الحزب الحاكم) في اليابان على اختيار يوشيهيدي سوغا (71 عاما)، الأمين العام الحالي للحكومة، رئيسا جديدا له خلفا لشينزو آبي (65 عاما)، رئيس الوزراء المستقيل لأسباب صحية. وسيصبح بذلك سوغا، أقرب مستشاري آبي، بصورة شبه مؤكدة رئيسا للوزراء أيضا. ومن غير المعروف بعد مدى إمكانية إجراء انتخابات تشريعية مبكرة أم سينهي الرئيس الجديد ولاية آبي في رئاسة الحكومة، خاصة في ظل الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

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أجرى الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان الاثنين تصويتا أسفر عن فوز يوشيهيدي سوغا بمنصب رئيس الحزب خلفا لشينزو آبي الذي انسحب لأسباب صحية. وسيتولى الرئيس الجديد منصب رئيس الوزراء مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات تشريعية جديدة.

وقد صوت 535 ناخبا من نواب الحزب الليبرالي الديمقراطي في البرلمان إضافة إلى ممثلي الحزب في مناطق اليابان البالغ عددها 47 منطقة في اقتراع الحزب.

ويمهد فوز سوغا الطريق أمامه ليصبح رئيسا للوزراء في تصويت برلماني هذا الأسبوع. سوغا (71 عاما) حليف قديم لرئيس الوزراء المنتهية ولايته شينزو آبي وشغل منصب كبير أمناء مجلس الوزراء خلال رئاسة آبي للحكومة التي استمرت نحو ثماني سنوات.

وقال سوغا إنه سيسير على نهج آبي المتمثل في سياسة نقدية بالغة التيسير ويواصل الإنفاق الحكومي والإصلاحات ويعتمد نهجا دبلوماسيا يرتكز على التحالف الأمني بين الولايات المتحدة واليابان.

وحتى قبل أن يدخل رسميا السباق، حصل سوغا على دعم التيارات الرئيسية داخل الحزب الحاكم التي اعتبرت ترشيحه رمزا للاستقرار ولاستمرارية سياسة آبي. وتجنب الحزب إجراء اقتراع أوسع يشمل أعضاء قاعدته إذ يرى المسؤولون أن تنظيمه سيستغرق وقتا طويلا. وهذه الصيغة قلصت بصورة كبيرة هامش تقدم منافسي سوغا وهما وزير الدفاع السابق شيجيرو إيشيبا ووزير الخارجية السابق فوميو كيشيدا.

ويتمتع إيشيبا بشعبية لدى الرأي العام لكنه يثير استياء بعض أعضاء الحزب الذين لا ينسون أنه غادر الحزب في تسعينات القرن الماضي وانتقد علنا حصيلة أداء آبي.

ورفض شينزو آبي (65 عاما) الذي حطم رقما قياسية في مدة شغله منصب رئيس الوزراء (أكثر من ثمانية أعوام في ولايتين) أن يعبر عن موقف من أي من المرشحين الثلاثة. وكان آبي أعلن فجأة في نهاية أغسطس/آب استقالته قبل عام واحد من انتهاء ولايته، لأسباب صحية.

تحديات أمام رئيس الحكومة الجديد

ويفترض أن يواجه رئيس الحكومة المقبل تحديات صعبة ومعقدة. فاليابان كانت تشهد ركودا قبل انتشار وباء كوفيد-19 والعديد من منجزات السياسة الاقتصادية لرئيس الوزراء المستقبل تبدو في خطر.

وأكد سوغا أن إنعاش الاقتصاد سيشكل أولوية مطلقة مثل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الأمر الضروري لتنظيم دورة الألعاب الأولمبية في اليابان 2020 التي أرجئت إلى العام المقبل. ولم يعرف ما إذا كان سوغا سيدعو إلى انتخابات تشريعية مبكرة لتعزيز موقعه وتجنب اعتباره رئيسا مؤقتا للحكومة قبل اقتراع جديد بعد عام مع انتهاء ولاية آبي نظريا.

وتحدث مسؤولون سياسيون كبار عن احتمال تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة ربما اعتبارا من أكتوبر/تشرين الأول، لكن سوغا لم يدل بأي تعليق في هذا الشأن.

فرانس24/ أ ف ب/رويترز

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