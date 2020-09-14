بطولة انكلترا: ولفرهامبتون يعود بفوز ثمين من ملعب شيفيلد

بيتر باول تصوير مشترك/ا ف ب

مدافع ولفرهامبتون المغربي رومان سايس يرتقي للكرة حولها إلى الهدف الثاني في مرمى شيفيلد يونايتد في الدوري الانكليزي لكرة القدم، في 14 أيلول/سبتمبر 2020

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لندن (أ ف ب)

عاد ولفرهامبتون بفوز ثمين من عقر دار شيفيلد يونايتد بفوزه عليه 2-صفر الإثنين، في ختام مباريات المرحلة الاولى من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

وحسم الفريق المضيف النقاط الثلاث على ملعب "برامال لاين" في غضون 6 دقائق من صافرة البداية بفضل المكسيكي راوول خيمينيس (3) والمغربي رومان غانم سايس (6).

وتابع ولفرهامبتون بقيادة مدربه البرتغالي نونو إشبيزيتو سانتو تحقيق نتائجه الجيدة بعد احتلاله للمركز السابع في الـ"بريميرليغ" في الموسم الماضي، وبعد 34 يوما من خسارته في الدور ربع النهائي من مسابقة "يوروبا ليغ" أمام إشبيلية الإسباني صفر-1 في طريق الاخير لإحراز لقبه السادس في المسابقة.

وأنهى ولفرهامبتون تفوق شيفيلد يونايتد عليه على أرضه، إذ تميل عادة الكفة لصالح صاحب المركز التاسع في الدوري المحلي في الموسم المنصرم، حيث كان فاز قبل هذه المباراة بسبع مباريات وتعادل في أربع وخسر مباراتين في 13 مواجهة بينهما.

ولم تكد تمضي 3 دقائق حتى افتتح ولفرهامبتون التسجيل بفضل صناعة برتقالية ونهاية مكسيكية، حيث مرر دانيال بودينسي كرة عرضية تابعها المهاجم خيمينيس "على الطاير" بقدمه اليمنى في الزاوية المعاكسة للحارس آرون رامسدال، ليعود الاخير ويتألق بصده تسديدة صاروخية لخيمينيس نفسه (6).

وقبل أن يلتقط اصحاب الارض أنفاسهم سجل قائد المنتخب المغربي سايس الهدف الثاني برأسية من داخل المنطقة بعد ركنية نفذها المهاجم الشاب البرتغالي بدرو نيتو(6).

في الشوط الثاني، هدد شيفيلد مرمى ضيفه بتسديدة من جون فليك تصدى لها القائم (51)، ليتبادل الفريقان لاحقا الهجمات من دون أن تتبدل النتيجة.

وتختتم المرحلة في وقت لاحق اليوم بلقاء برايتون أمام تشلسي.

© 2020 AFP