تصنيف المحترفين: تييم يعزز رصيده في المركز الثالث

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باريس (أ ف ب)

عزز النمسوي دومينيك تييم الفائز ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب رصيده في المركز الثالث في تصنيف اللاعبين المحترفين الصادر الاثنين.

ورفع تييم الذي قلب تخلفه بمجموعتين امام الالماني الكسندر زفيريف في نهائي فلاشينغ ميدوز، رصيده من 7135 الى 9125 ليبتعد بفارق كبير عن السويسري المخضرم روجيه فيدرر، مقتربا من الاسباني رافايل نادال الثاني، في حين بقي الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي استبعد من البطولة الاميركية لتوجيهه كرة قوية باتجاه احدى حكمات الخط، في الصدارة بفارق مريح.

في ما يلي ترتيب المصنفين العشرة الأوائل:

1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 10860 نقطة

2- الإسباني رافايل نادال 9850

3- النمسوي دومينيك تييم 9125

4- السويسري روجيه فيدرر 6630

5- الروسي دانييل مدفيديف 5890

6- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 5175

7- الألماني ألكسندر زفيريف 4650

8- الإيطالي ماتيو بيريتيني 2940

9- الفرنسي غايل مونفيس 2860

10- البلجيكي دافيد غوفان 2555

© 2020 AFP