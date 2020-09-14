رولان غاروس: موراي يشارك ببطاقة دعوة على غرار فلاشينغ ميدوز

إعلان اقرأ المزيد

باريس (أ ف ب)

استفاد البريطاني أندي موراي المصنف أول عالميا سابقا من بطاقة دعوة على غرار بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، للمشاركة في بطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان غاروس المقررة في الفترة بين 27 أيلول/سبتمبر الحالي و11 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وخرج موراي (33 عاما) عن المئة الأوائل في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين بسبب العمليات الجراحية التي خضع لها في الورك والتي أرغمته على اعلان اعتزاله مطلع العام الماضي قبل ان يعدل عن قراره ويحاول العودة الى قمة مستوياته.

وتخطى موراي الدور الاول قبل أن يخسر أمام الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم في الثاني في بطولة فلاشينغ ميدوز التي كانت مشاركته الاولى في احدى البطولات الاربع الكبرى منذ بطولة استراليا المفتوحة عام 2019.

وباستثناء موراي المصنف 110 عالميا، منح منظمو رولان غاروس بطاقات الدعوة الاخرى للاعبين فرنسيين فقط.

ولدى السيدات، تقدمت الكندية أوجيني بوشار، المصنفة خامسة سابقا والـ167 حاليا، قائمة اللاعبات المدعوات للمشاركة في البطولة الى جانب البلغارية تسفيتانا بيرونكوفا التي بلغت ربع نهائي فلاشينغ ميدوز الاسبوع الماضي.

© 2020 AFP