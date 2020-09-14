غرق ثلاثة مهاجرين وإنقاذ 53 آخرين قبالة سواحل كريت

ا ف ب/ارشيف

صورة نشرتها منظمة ألمانية غير حكومية في 16 نيسان/أبريل 2017 يبدو فيها مهاجرون يسبحون قرب مركب يغرق، قبل عملية إنقاذ قبالة السواحل الليبية

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اثينا (أ ف ب)

أعلن خفر السواحل اليونانيون أنّ ثلاثة مهاجرين، هم امرأة وطفلان، لقوا حتفهم مساء الإثنين حين غرق مركبهم قبالة السواحل الشرقية لجزيرة كريت، في حين تم إنقاذ 53 آخرين كانوا برفقتهم.

وقال خفر السواحل إنّه تمّ العثور على جثث المرأة والطفلين على بُعد 12 ميلاً بحرياً شرق جزيرة كريت حيث غرق المركب من جرّاء رياح عاتية بلغت سرعتها 7 بوفور (50 إلى 61 كلم/ساعة).

وأوضح المصدر أنّ أحد المهاجرين الذين كانوا على متن المركب اتّصل برقم الطوارئ طلباً للنجدة.

وأضاف أنّ عمليات النجدة التي أُطلقت فور ورود البلاغ أتاحت إنقاذ 53 مهاجراً لم يتم تحديد جنسياتهم.

وتواصلت ليلاً عمليات البحث عن ناجين محتملين أو غرقى آخرين كون السلطات لم تتمكّن من معرفة العدد الدقيق للأشخاص الذين كانوا على متن المركب.

© 2020 AFP