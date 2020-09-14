فرنسا: نقل الرئيس السابق فاليري جيسكار ديستان إلى المستشفى بعد مشاكل في الجهاز التنفسي

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ذكر مساعد للرئيس الفرنسي السابق فاليري جيسكار ديستان الإثنين أن الرئيس الذي حكم فرنسا من 1974 إلى 1981 والبالغ من العمر 94 عاما، قد نقل إلى المستشفى بعد أن اشتكى من مشاكل في الجهاز التنفسي.

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قال أحد مساعدي الرئيس الفرنسي السابق فاليري جيسكار ديستان الذي يبلغ من العمر 94 عاما إنه نُقل إلى المستشفى الإثنين بعد أن شكا من مشكلات في الجهاز التنفسي.

وكانت صحيفة لو باريزيان الفرنسية قد ذكرت أن الرئيس السابق، الذي تولى رئاسة فرنسا بين عامي 1974 و1981، دخل إحدى وحدات العناية المركزة.

فرانس24/ رويترز

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