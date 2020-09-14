ليبيا: حكومة طبرق المؤقتة تقدم استقالتها على خلفية مظاهرات شعبية غير مسبوقة في بنغازي

رئيس البرلمان في الشرق الليبي عقيلة صلاح خلال جلسة في بنغازي في 13 أبريل/نيسان 2019 ا ف ب

نص : فرانس24 تابِع | فيديو : سحر طارق 3 دقائق

تقدم الأحد عبد الله الثني، رئيس الحكومة الليبية الموازية في طبرق، باستقالة حكومته المؤقتة في اجتماع لمجلس النواب. وكان رئيس البرلمان عقيلة صالح قد دعا إلى اجتماع طارئ بعد دخول المظاهرات الشعبية في عدة مدن بشرق ليبيا الذي يسيطر عليه المشير خليفة حفتر وأهمها بنغازي والمرج، يومها الرابع. وأجل عقيلة صالح البت في الاستقالة لحين عرضها على مجلس النواب في الجلسة القادمة من دون تحديد تاريخ لها. ويندد المحتجون في المظاهرات بوضع معيشي مزر كانقطاع الكهرباء بشكل مستمر ونقص السيولة في البنوك، ويطالبون بمحاسبة المسؤولين. وهي مطالب أيدتها قوات حفتر على لسان المتحدث باسمها أحمد المسماري.