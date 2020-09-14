نيمار الغاضب من العنصرية يشعل وسائل التواصل بعد طرده أمام مرسيليا

فرانك فيف ا ف ب

كان نيمار أحد خمسة مطرودين في نهاية مباراة سان جرمان ومرسيليا في المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي الاحد

إعلان اقرأ المزيد

باريس (أ ف ب)

هل وُصف نيمار بالـ"قرد" خلال خسارة فريقه باريس سان جرمان أمام غريمه مرسيليا الأحد في كلاسيكو الدوري الفرنسي لكرة القدم؟ استنكر النجم البرازيلي فعلا "عنصريا" مباشرة خلال المواجهة ثم على موقع تويتر، وهو ما نفاه منافسه المدافع الإسباني ألفارو.

وبحسب مشاهد بثتها شبكة "تيليفوت"، اشتكى نيمار بعد نصف ساعة على بداية المباراة إلى الجهاز التحكيمي، مكررا في عدة مناسبات "العنصرية، لا!"، في إشارة إلى مدافع مرسيليا المكلّف مراقبته.

وكان نيمار أحد خمسة لاعبين يتعرضون للطرد في نهاية اللقاء، اثر مشاجرة جماعية، لضربه غونساليس على مؤخرة رأسه.

قال نيمار للحكم الرابع وهو يترك مستطيل ملعب بارك دي برانس "انظروا إلى العنصري! لهذا ضربته!".

غرّد نجم برشلونة الإسباني السابق وأغلى لاعب في العالم بعد ساعة من نهاية المباراة "أسفي الوحيد عدم ضرب هذا الأحمق في وجهه".

تابع في تغريدة أخرى "من السهل أن يظهر فار (تقنية الفيديو لمساعدة الحكام) +عدائيتي+. الآن أرغب في أن تظهر مشاهد العنصري الذي وصفني بـ+القرد ابن العاهرة+. أرغب برؤية ذلك! إذا قمت بـ+كارّيتيليا+ (مراوغة مذلّة للمدافعين) تعاقبونني. لصفعة، أنا أُطرد. وهم؟ ماذا في ذلك؟".

وبحسب "تيليفوت"، ردّ ألفارو "أية عنصرية؟". بعد ذلك، حصدت آخر صوره في حسابه على موقع "انستاغرام" رسائل إهانة وتهديد، وأُعجبت عشرات آلاف المرات.

- ألفارو والزملاء التسعة -

بعد ساعة من التغريدة الأخيرة لنيمار، نشر ألفارو (30 عاما) رسالة على موقع تويتر قال فيها "لا مكان للعنصرية. مسيرة نظيفة مع الكثير من الزملاء يوميا. يجب تقبل الخسارة أحيانا والاقرار بها في الملعب. ثلاث نقاط رائعة اليوم. شكرا للعائلة".

وارفق لاعب اسبانيول وفياريال السابق الذي يخوض موسمه الثاني مع مرسيليا، رسالته بصورة اه أمام طائرة مع تسعة من زملائه، من بينهم قائد مرسيليا وحارسه ستيف مانداندا، ديميتري باييت، جوردان أمافي وبونا سار. واللاعبون التسعة من أصول ليست بأوروبية.

تغريدة أثارت حنق نيمار مجددا فردّ عليها "لست رجلا للاقرار بخطئك، الخسارة جزء من الرياضة. لكن الإهانة وجلب العنصرية إلى حياتنا لا، لست متفقا. لا احترمك! ليس لديك شخصية! اعترف بما تنطق أيها العجوز.. كن رجلاً! عنصري".

من جهته، قال مدرب سان جرمان الألماني توماس توخل في المؤتمر الصحافي عقب المباراة ان نيمار "قال لي بانها كانت إهانة عنصرية، لكنني لم اسمعها في الملعب".

أما المدير الرياضي لنادي العاصمة البرازيلي ليوناردو، فقال "هناك مشاهد التلفزيون، سيتم الحكم عليها".

وعلّق البرتغالي أندريه فيلاش-بواش مدرب مرسيليا على الحادثة "كان نيمار غاضبا بعض الشيء، آمل ألا تكون لنا علاقة بذلك. آمل في عدم تشويه هذا الأمر فوزنا. لا مكان للعنصرية في كرة القدم... هناك بصق أيضا من دي ماريا (لاعب الاوسط الارجنتيني). هذا كلاسيكو".

وحقق مرسيليا فوزه الاول على باريس سان جرمان في 21 مباراة وتحديدا منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2011 (3-صفر بملعب فيلودروم)، خسروا بعدها امام نادي العاصمة 17 مرة مقابل ثلاث تعادلات.

وشهد الكلاسيكو توترا كبيرا بين لاعبي الفريقين أرغم الحكم على اشهار البطاقة الصفراء خمس مرات في الشوط الاول، وتسع في الثاني.

وزادت حدة التوتر في الدقيقة السادسة الاخيرة من الوقت بدل الضائع باشتباكات ثنائية بين الأرجنتينيين لياندرو باريديس (سان جرمان) وداريو بينيديتو من جهة، وأمافي (مرسيليا) ولايفين كورزاوا فطردهم الحكم، الأولان بالبطاقة الصفراء الثانية، قبل أن يطرد النجم البرازيلي نيمار لضربه ألفارو بدون كرة لحظة الاشتباك.

وخسر سان جرمان، حامل اللقب ووصيف بطل أوروبا، مباراتيه حتى الآن وله ثالثة مؤجلة بعد عودته المتأخرة من المسابقة الاوروبية، فيما حقق مرسيليا فوزين من مباراتين.

© 2020 AFP