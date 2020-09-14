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وفد رسمي إماراتي يصل إلى واشنطن لتوقيع معاهدة السلام وتطبيع العلاقات مع إسرائيل

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الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة يتحدث في مؤتمر صحفي بمدينة الجزائر، 27 يناير/كانون الثاني 2020.
الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة يتحدث في مؤتمر صحفي بمدينة الجزائر، 27 يناير/كانون الثاني 2020. © رويترز
نص : فرانس24 تابِع
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ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية مساء الأحد وصول وزير الخارجية عبد الله بن زايد على رأس وفد رسمي للعاصمة الأمريكية من أجل توقيع اتفاقية السلام وتطبيع العلاقات مع إسرائيل. وتعد الإمارات بذلك أول دولة خليجية وثالث دولة عربية تقوم بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل بعد مصر (1979) والأردن (1994). كما سمحت أبو ظبي مؤخرا بدخول وتبادل وحيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها في الإمارات وأصبح بوسع الإماراتيين عقد اتفاقيات مع الإسرائيليين على جميع الأصعدة.

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أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) مساء الأحد أن الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن على رأس وفد رسمي يضم كبار المسؤولين للمشاركة في التوقيع على "معاهدة السلام التاريخية بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل  الثلاثاء بحضور بنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة إسرائيل".

وقالت الوكالة إن الوفد يضم مسؤولين رفيعي المستوى من بينهم وزيرا الاقتصاد والصناعة وسفيرا الإمارات لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة.

 

فرانس24/رويترز

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