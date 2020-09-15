ألمانيا ستستقبل 1553 مهاجرا من الجزر اليونانية بعد حريق مخيم موريا

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طالبو لجوء مشردون أقاموا مخيماً موقتاً على جزيرة ليسبوس اليونانية بعد الحريق الذي دمّر مخيم موريا في 14 أيلول/سبتمبر 2020

أعلن نائب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أولاف شولتز أن بلاده ستسقبل 1553 مهاجرا يوجدون حاليا في جزر يونانية من بينها ليسبوس. وأوضح شولتز أن المهاجريين المعنيين بهذا الإجراء تعتبرهم اليونان أصلا "لاجئين". فيما أعلنت أثينا عن توقيف خمسة مهاجرين في إطار التحقيق حول الحريق الذي دمر مخيم موريا.

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أكدت ألمانيا أنها ستستقبل 1553 مهاجراً موجودين حاليا في جزر يونانية، بينها ليسبوس حيث ينام آلاف من طالبي اللجوء في العراء بعد قرابة أسبوع على حريق أتى على مخيم موريا.

وكان نائب المستشارة الألمانية أولاف شولتز قد أعلن الثلاثاء أن ألمانيا ستستقبل 1533 مهاجرا موجودين حاليا في جزر يونانية، وقال "نضمن أن 1533 فردا في عائلات سبق أن اعتبروا "لاجئين من جانب السلطات اليونانية" سيتركون الجزر" إلى ألمانيا.

وأعلن وزير الدفاع المدني اليوناني ميخاليس خريسوخيدس توقيف خمسة مهاجرين في إطار التحقيق حول حريق المخيم الذي يؤوي 12 ألف لاجئ في ظروف غير صحية فيما مشتبه سادس لا يزال فارا.

وتفقد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ليسبوس الثلاثاء حيث أعرب عن تأثره "بالوضوع المأسوي والمعقد" للاجئين، داعيا أوروبا إلى "رص الصفوف" والتحرك "من أجل مواجهة تحدي" الهجرة بجدية.

وأكد "أرفض أن يغض الاتحاد الأوروبي الطرف عن الهجرة لأن حدود اليونان هي حدود أوروبا". ودعا إلى "رد عادل وقوي وفعال" من الاتحاد الأوروبي وإقامة "مزيد من الشراكات مع دول أخرى".

وحتى الآن كانت استجابة الأوروبيين محدودة جداً، فقد وافقت عشر دول على التكفّل بـ400 قاصر غير مصحوبين بينها فرنسا التي يُفترض أن تستقبل نحو مئة منهم.

"افتحوا الأبواب"

منذ الحريق المدمر في مخيم مورياالذي أقيم قبل خمس سنوات في خضم أزمة المهاجرين، ينام آلاف طالبي اللجوء على الأرصفة وفي الحقول والأبنية المهجورة مع مؤن وكميات مياه قليلة وسط حر شديد.

وداخل خيمة ينام فيها أفراد عائلتها الثمانية منذ حريق موريا، تكافح سميرة أحمدي التي وصلت قبل سنة من أفغانستان لعدم البكاء.

وناشدت الدول الأوروبية قائلة "أرجوكم افتحوا الأبواب، نحن بشر لسنا حيوانات".

وترفض سيمين (22 عاما) الواقفة إلى جانبها الدخول إلى المخيم الموقت الجديد الذي شيدته السلطات على عجل بعد الحريق. وتقول "لا مؤن فيه ولا مياه. لا أحد يريد التوجه إلى المخيم الجديد".

وأفادت شهادات بأن الظروف صعبة فيه "من دون فرش أو إمكانية للاستحمام".

وقال وزير الدفاع المدني في ليسبوس "دخول طالبي اللجوء إلى المخيم الجديد ليس أمراً قابلاً للتفاوض".

لكن 800 مهاجر بالكاد وافقوا حتى الآن على الإقامة فيه على ما تفيد أرقام الوزارة.

"لا لمخيم اعتقال"

في مرفأ ميتيليني، كبرى مدن الجزيرة، تظاهر نحو 200 من السكان معربين عن رفضهم فتح مخيم جديد للمهاجرين قرب أنقاض موريا.

وكتب على لافتة رفعها المتظاهرون وغالبيتهم من الحزب الشيوعي "الجزر لا تريد مخيم اعتقال".

ودعا محافظ شمال بحر إيجه كوستاس مونتزوريس، وهو أحد المعارضين الشرسين لمشروع الحكومة إقامة مخيم مغلق في ليسبوس، المستثمرين والمهنيين إلى التجمع للمطالبة بـ"تطبيع" الوضع و"إبعاد المهاجرين عن الجزيرة على متن سفن".

ومنذ أشهر عدة، تعتزم الحكومة اليونانية المحافظة إقامة مركز مغلق في ليسبوس لتخفيف اكتظاظ مخيم موريا الهائل. وبعدما أتى الحريق على الأخير، أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إعادة بناء مخيم متمنياً أن يشارك الاتحاد الأوروبي بشكل أكبر.

وقدمت المفوضية الأوروبية موعد عرض مشروع مرتقب جدا لإصلاح سياسة الاتحاد الأوروبي حول الهجرة إلى 23 أيلول/سبتمبر.

فرانس24/ أ ف ب

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