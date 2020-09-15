الاتحاد الأوروبي يدعو الرياض لإطلاق سراح ناشطات ومحاكمة "شفافة" لقتلة خاشقجي

أكد الثلاثاء سفير ألمانيا لدى الأمم المتحدة مايكل فون أونجيرن-شتيرنبيرج متحدثا نيابة عن الاتحاد الأوروبي، على ضرورة "المحاسبة الكاملة والمحاكمة الشفافة" للمتورطين في قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي. ونددت الدول الغربية باستمرار احتجاز ناشطات سعوديات وطالبت الرياض بـ"إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين".

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أبدت عشرات الدول الغربية قلقها اليوم الثلاثاء من استمرار احتجاز ناشطات في السعودية ودعت إلى تقديم المسؤولين عن قتل الصحافي جمال خاشقجي إلى العدالة.

وقال سفير ألمانيا بالأمم المتحدة مايكل فون أونجيرن-شتيرنبيرج "نشدد على الحاجة إلى المحاسبة الكاملة والمحاكمة الشفافة للضالعين في قتل جمال خاشقجي".

كما انتقدت الدول الغربية تعامل السعودية مع قضية خاشقجي. وأصدرت محكمة سعودية هذا الشهر أحكاما بالسجن تتراوح بين سبعة أعوام و20 عاما على ثمانية مدانين بقتل خاشقجي في 2018 بالقنصلية السعودية في إسطنبول. وأثارت المحاكمة انتقادات محققة بالأمم المتحدة ومدافعين عن حقوق الإنسان يقولون إن العقول المدبرة للجريمة لا تزال طليقة.

وقرأ سفير الدانمارك بالأمم المتحدة في جنيف مورتن جيسبرسن بيانا مشتركا منفصلا نيابة عن نحو 29 دولة، من بينها أستراليا وبريطانيا وكندا، حث فيه المملكة على "إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين" وأبدت قلقها على مصير "ما لا يقل عن خمس ناشطات".

وألقي القبض على ما لا يقل عن عشر حقوقيات بارزات في السعودية في 2018 مع رفعها حظرا على قيادة النساء للسيارات، وهي خطوة نادت بها العديد من المحتجزات. وتم القبض على النساء في إطار حملة قمع موسعة للمعارضين.

وأثارت ألمانيا، متحدثة بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، احتجاز السعودية "الطويل لنساء مدافعات عن الحقوق" من بينهن لجين الهذلول.

وتقول نساء عدة من المعتقلات إنهن تعرضن للتعذيب والاعتداء الجنسي أثناء احتجازهن، وهي اتهامات رفضها مسؤولون سعوديون.

وقالت الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، وهي منظمة مستقلة غير ربحية، في بيان إن من بين المحتجزين الهذلول ونوف عبد العزيز وسمر بدوي ونسيمة السادة ومحمد البجادي ومياء الزهراني.

وقالت سالمة الحسيني من الخدمة الدولية لحقوق الإنسان "إطلاق السراح الفوري وغير المشروط للناشطات الحقوقيات والمدافعين عن حقوق الإنسان سيكون اختبارا للإرادة السياسية للحكومة السعودية على تحسين وضع حقوق الإنسان".

فرانس24/ رويترز

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