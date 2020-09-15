الجزائر: الصحفي خالد درارني المحكوم بالسجن ينتظر بت الاستئناف في قضيته

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يصدر القضاء الجزائري الثلاثاء حكمه بحق الصحفي خالد درارني الذي يمثل أمام المحكمة مستأنفا حكم السجن بثلاث سنوات نافذة الصادر بحقه في 10 أغسطس/آب الماضي. وقد شكل الحكم السابق بحق درارني صدمة للوسط الصحفي بالبلاد وفي الخارج وكان سببا في تنظيم عدد من المظاهرات المطالبة بإطلاق سراح درارني الذي تحول إلى رمز لحرية الصحافة. وكانت السلطات الجزائرية قد وجهت له تهمتي "المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر غير المسلح".

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من المنتظر أن يبت القضاء الجزائري الثلاثاء في مصير الصحفي خالد درارني الذي تحول إلى رمز لحرية الصحافة، والمسجون منذ 29 مارس/آذار، في حكم استئناف سيقرّر ما إذا كان سيبقى في السجن أم لا. وسيصدر الحكم صباح الثلاثاء عن محكمة العاصمة الجزائرية.

وصدر حكم على درارني في العاشر من أغسطس/آب قضى بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ ودفع غرامة تبلغ خمسين ألف دينار (330 يورو). وأدين درارني مدير موقع "قصبة تريبون" ومراسل قناة "تي في-5 موند" الفرنسيّة ومنظّمة "مراسلون بلا حدود" في الجزائر، بتهمتي "المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر غير المسلح".

للمزيد: محاكمة خالد درارني: معاقبة جريمة أم معاقبة حراك؟

وفاجأ الحكم القاسي زملاءه الصحفيين الذين شكلوا لجنة للدفاع عنه في الجزائر وفي الخارج وخصوصا في باريس حيث تجمع مئات منهم الأحد للمطالبة بالإفراج "الفوري" عنه نظرا لوضعه الصحي "المقلق".

وخلال جلسة في استئناف الحكم، عاودت النيابة العامة الأسبوع الماضي طلب السجن أربع سنوات وغرامة ماليّة بقيمة 50 ألف دينار (330 يورو).

وبدا درارني الذي حضر الجلسة "نحيلا للغاية وضعيفا جدا"، كما ذكرت منظمة "مراسلون بلا حدود".

وأوقف الصحفي البالغ من العمر 40 عاما عقب تغطيته تظاهرة للحراك الشعبي ضد السلطة في السابع من مارس/آذار في العاصمة. وهو متهم أيضا بانتقاد السلطة السياسية عبر صفحته على "فيسبوك". ويأخذ وزير الاتصال المتحدث الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر على درارني أيضا عمله بدون الحصول على بطاقة صحافية مهنية.

وتمت محاكمة درارني مع سمير بلعربي وسليمان حميتوش، وهما اثنان من وجوه الحراك الشعبي الذي هز الجزائر لأكثر من عام وتوقف بسبب انتشار وباء كوفيد-19. ووجهت إلى بلعربي وحميتوش التهم نفسها الموجهة لدرارني، لكنهما استفادا من إفراج مشروط في الثاني من يولي/تموز. وطلبت النيابة العامة لهما السجن أربع سنوات مع النفاذ.

فرانس24/ أ ف ب

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