بطولة إنكلترا: أوباميانغ يعلن تمديد عقده مع ارسنال لثلاثة اعوام اضافية

بول شيلدز POOL/ا ف ب

مهاجم ارسنال الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ محتفلا بعد تسجيله هدفا في مرمى فولهام في الدوري الانكليزي. 12 ايلول/سبتمبر 2020

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لندن (أ ف ب)

جدّد المهاجم الغابوني لنادي أرسنال الإنكليزي بيار إيميريك أوباميانغ عقده مع فريقه اللندني لثلاثة أعوام إضافية، كما أعلن بنفسه الثلاثاء.

وكشف أوباميانغ مباشرة على انستاغرام من ملعب الامارات في شمال لندن بأنه باق مع "المدفعجية" في السنوات الثلاث المقبلة بقوله متوجها الى انصار فريقه "أنصار ارسنال، أخيرا وكما تعلمون وقَعت للتو (العقد)".

وأضاف "التوقيع مع هذا النادي المميز لم يكن موضع شك اطلاقا".

وتابع "اؤمن بأرسنال. نستطيع تحقيق أشياء كبيرة. لدينا مشروع مثير هنا واعتقد بأن الافضل آت بالنسبة الى ارسنال". وأكد ارسنال بطل كأس الاتحاد الانكليزي نبأ تجديد العقد مع هدافه بقوله في بيان نشره على موقعه الرسمي "وقَع بيار ايميريك اوباميانغ عقدا مدته ثلاث سنوات معنا!"

واشاد به مدرب الفريق الاسباني ميكل ارتيتا بقوله "كان من المهم جدا بقاء بيار ايميريك معنا. انه لاعب رائع مع ذهنية مدهشة. كونه اللاعب الاسرع الذي سجل 50 هدفا في تاريخ النادي يدل على اهميته والطريقة التي يعمل بها".

وتابع "انه قائد هام للفريق وجزء كبير مما نحاوله بناءه. يريد ان يكون من ضمن افضل اللاعبين في العالم وان يترك بصمة وهو يستطيع تحقيق ذلك هنا".

واستمرت المفاوضات وقتا طويلا وسط شائعات عن امكانية انتقال اوباميانغ الى صفوف احد الاندية المشاركة لدوري ابطال اوروبا خلافا لارسنال الذي سيكتفي بالمشاركة في الدوري الاوروبي الموسم المقبل.

وانضم اوباميانغ (31 عاما) الى صفوف ارسنال في كانون الثاني/يناير عام 2018 قادما من بوروسيا دورتموند الالماني وتوج هدافا للدوري الانكليزي الممتاز في اول موسم كامل معه (2018-2019).

© 2020 AFP